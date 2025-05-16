翁倩玉睽違47年再拍台片！　同框陳意涵、鍾欣凌、安心亞「重磅卡司曝光」

記者蕭采薇／台北報導

電影《陽光女子合唱團》籌備3年，終於在母親節殺青！16日正式公佈卡司，包括陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮等。這也是國際巨星翁倩玉，睽違47年後再主演台灣電影，令劇組人員至合作演員都滿懷興奮並期待在大銀幕被她感動。

▲《陽光女子合唱團》（左起）安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

《陽光女子合唱團》描述在監獄裡的落難女子們，用歌聲傳遞愛和希望，在音樂中找到救贖與和解，展現女性各面向的最溫暖。導演林孝謙表示：「這部片跟安弦籌備了3年，也是自己的創業之作，一部講母愛的電影，在母親節殺青，特別有意義。希望讓大家想起被深愛的感動。」

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陳意涵此次最特別的挑戰是「唱歌！」雖然她曾因節目登上台北小巨蛋唱跳，但在《陽光女子合唱團》裡仍是截然不同的嘗試，她說：「比較難的是合唱團，因為是很多人一起合聲，所以有蠻多事前特別排練。」她也提到電影中的每一首歌曲都令她印象深刻，「歌曲總是很容易打動人，有的我現在一想起來就會想哭。」

▲《陽光女子合唱團》翁倩玉睽違47年後再主演台灣電影。（圖／星光佳世提供）

國際巨星翁倩玉曾參演多部好萊塢及日本影視作品，上一回演出台灣電影已是1978年。去年她正好辦了演唱會，一場唱足2個半小時，進而發現自己體力還不錯。林孝謙透露：「我們三顧茅廬花了好幾個月才讓她重出江湖。原本擔心她的體力，全家先去看她的演唱會感受一下，結果她載歌載舞2小時，我就放下心來，完全沒問題。」電影中，翁倩玉將展現擔任指揮的另一種舞台氣勢與魅力。

翁倩玉回憶相見之初：「林導演眼睛會發光，做電影要有很多感情，他講話眼睛都亮亮的，一定很會講故事，尤其看完劇本更確定是好案子。過了47年，這會是個好機會。47年前我在劇組是最小的，大家喊我JUDY；現在大家都叫我奶奶了。會跟我說奶奶小心走路、小心台階，很感謝大家保護我，但我有那麼老嗎？」

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

《陽光女子合唱團》是台灣少見的女性群體電影，星光熠熠的陣容皆為跨世代的夢幻之選。鍾欣凌此次難得有靈活奔放的肢體施展，被導演譽為本片「舞蹈擔當」。鍾欣凌說：「電影除了戲很好，大家可以仔細看看歌詞和台詞，能療癒並且會被撫慰。很多歌詞，我們唱一唱覺得也寫得太好了吧，在很惆悵、很無奈的狀況下就能感受周圍有溫暖的力量。」

台語金曲歌后孫淑媚造型突破，和她過往形象有大反差，因其細膩歌藝而被導演封為本片「歌唱擔當」。她笑說：「這部片最吸引我的是唱跳，我自己唱歌都是抒情歌，沒有唱跳，從小就想加入韓團，看到這個劇本就很希望跟大家一起訓練，算是完成我的夢想。」

苗可麗為了本片再次搬出罵人絕活，林孝謙說：「看她罵人就是爽，為她加詞重現《台灣龍捲風》的精采！」不只罵人，她更有感性演繹，她預告：「這是一部可以讓你笑著感動很久很久很久的電影！你會突然想抱著你愛的人，因為你知道擁有當下這一刻是多麼不容易。」

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

安心亞從宅男女神再進化，導演讚她演技兼具搞笑功力。她表示：「參加合唱團，跟大家一起合唱的時候是很療癒的，好像可以把壓力和負能量全部抒發出來，所以每次在排練或演出合唱團，我都超級快樂。」

陳庭妮在片中難得展現音樂才藝，林孝謙誇她總是給出滿滿的感動能量，「有多場神助攻」。她迫不及待希望大家能看到這部片：「表演陣容真的非常華麗，角色很多，但是導演給了大家各自的亮點和發揮空間，都有自己的故事；最令人期待的是倩玉姊，睽違那麼久之後，在大銀幕跟大家見面，她是非常溫暖的人，一個眼神就會牽動大家的情緒，而且歌曲都太朗朗上口了。」

《陽光女子合唱團》這7位女演員都如同陽光般溫暖耀眼，不過，出色的演員陣容絕不僅於此。在不久將來上映之前，電影將再陸續釋出更多令人驚喜的卡司名單，敬請期待「陽光女子們」在電影裡的各種動人面貌。