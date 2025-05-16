ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

翁倩玉睽違47年再拍台片！　同框陳意涵、鍾欣凌、安心亞「重磅卡司曝光」

記者蕭采薇／台北報導

電影《陽光女子合唱團》籌備3年，終於在母親節殺青！16日正式公佈卡司，包括陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮等。這也是國際巨星翁倩玉，睽違47年後再主演台灣電影，令劇組人員至合作演員都滿懷興奮並期待在大銀幕被她感動。

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

▲《陽光女子合唱團》（左起）安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

《陽光女子合唱團》描述在監獄裡的落難女子們，用歌聲傳遞愛和希望，在音樂中找到救贖與和解，展現女性各面向的最溫暖。導演林孝謙表示：「這部片跟安弦籌備了3年，也是自己的創業之作，一部講母愛的電影，在母親節殺青，特別有意義。希望讓大家想起被深愛的感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

 
陳意涵此次最特別的挑戰是「唱歌！」雖然她曾因節目登上台北小巨蛋唱跳，但在《陽光女子合唱團》裡仍是截然不同的嘗試，她說：「比較難的是合唱團，因為是很多人一起合聲，所以有蠻多事前特別排練。」她也提到電影中的每一首歌曲都令她印象深刻，「歌曲總是很容易打動人，有的我現在一想起來就會想哭。」

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

▲《陽光女子合唱團》翁倩玉睽違47年後再主演台灣電影。（圖／星光佳世提供）

國際巨星翁倩玉曾參演多部好萊塢及日本影視作品，上一回演出台灣電影已是1978年。去年她正好辦了演唱會，一場唱足2個半小時，進而發現自己體力還不錯。林孝謙透露：「我們三顧茅廬花了好幾個月才讓她重出江湖。原本擔心她的體力，全家先去看她的演唱會感受一下，結果她載歌載舞2小時，我就放下心來，完全沒問題。」電影中，翁倩玉將展現擔任指揮的另一種舞台氣勢與魅力。

翁倩玉回憶相見之初：「林導演眼睛會發光，做電影要有很多感情，他講話眼睛都亮亮的，一定很會講故事，尤其看完劇本更確定是好案子。過了47年，這會是個好機會。47年前我在劇組是最小的，大家喊我JUDY；現在大家都叫我奶奶了。會跟我說奶奶小心走路、小心台階，很感謝大家保護我，但我有那麼老嗎？」

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

《陽光女子合唱團》是台灣少見的女性群體電影，星光熠熠的陣容皆為跨世代的夢幻之選。鍾欣凌此次難得有靈活奔放的肢體施展，被導演譽為本片「舞蹈擔當」。鍾欣凌說：「電影除了戲很好，大家可以仔細看看歌詞和台詞，能療癒並且會被撫慰。很多歌詞，我們唱一唱覺得也寫得太好了吧，在很惆悵、很無奈的狀況下就能感受周圍有溫暖的力量。」

台語金曲歌后孫淑媚造型突破，和她過往形象有大反差，因其細膩歌藝而被導演封為本片「歌唱擔當」。她笑說：「這部片最吸引我的是唱跳，我自己唱歌都是抒情歌，沒有唱跳，從小就想加入韓團，看到這個劇本就很希望跟大家一起訓練，算是完成我的夢想。」

苗可麗為了本片再次搬出罵人絕活，林孝謙說：「看她罵人就是爽，為她加詞重現《台灣龍捲風》的精采！」不只罵人，她更有感性演繹，她預告：「這是一部可以讓你笑著感動很久很久很久的電影！你會突然想抱著你愛的人，因為你知道擁有當下這一刻是多麼不容易。」

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）

安心亞從宅男女神再進化，導演讚她演技兼具搞笑功力。她表示：「參加合唱團，跟大家一起合唱的時候是很療癒的，好像可以把壓力和負能量全部抒發出來，所以每次在排練或演出合唱團，我都超級快樂。」

陳庭妮在片中難得展現音樂才藝，林孝謙誇她總是給出滿滿的感動能量，「有多場神助攻」。她迫不及待希望大家能看到這部片：「表演陣容真的非常華麗，角色很多，但是導演給了大家各自的亮點和發揮空間，都有自己的故事；最令人期待的是倩玉姊，睽違那麼久之後，在大銀幕跟大家見面，她是非常溫暖的人，一個眼神就會牽動大家的情緒，而且歌曲都太朗朗上口了。」

《陽光女子合唱團》這7位女演員都如同陽光般溫暖耀眼，不過，出色的演員陣容絕不僅於此。在不久將來上映之前，電影將再陸續釋出更多令人驚喜的卡司名單，敬請期待「陽光女子們」在電影裡的各種動人面貌。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

推薦閱讀

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

《歌手2025》今晚開播！8人參戰名單被嫌落差大…唯一台灣歌手是他

《歌手2025》今晚開播！8人參戰名單被嫌落差大…唯一台灣歌手是他

威廉3節目全喊停！閃兵重創演藝事業　《效廉出發吧!》發聲：以許效舜為主

威廉3節目全喊停！閃兵重創演藝事業　《效廉出發吧!》發聲：以許效舜為主

汪小菲明天婚禮！S媽首吐心聲「什麼世界」…痛喊：為什麼走不出來

汪小菲明天婚禮！S媽首吐心聲「什麼世界」…痛喊：為什麼走不出來

沒等36秒！　林書豪、林書緯闖紅燈「咻咻滑過去」

沒等36秒！　林書豪、林書緯闖紅燈「咻咻滑過去」

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

韓星7人閃兵團花樣百出！拔牙、增胖和買尿　「最扯直接換國籍」

韓星7人閃兵團花樣百出！拔牙、增胖和買尿　「最扯直接換國籍」

蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

林道遠BMI免役「仍去成功嶺1年半」　翻出軍裝照：該來總是逃不掉

林道遠BMI免役「仍去成功嶺1年半」　翻出軍裝照：該來總是逃不掉

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

陳大天砸錢找「閃兵集團」在家被逮捕！　劇團急切割取消演出：深感遺憾

陳大天砸錢找「閃兵集團」在家被逮捕！　劇團急切割取消演出：深感遺憾

快訊／陳零九道歉「停止演藝工作」！　IG全清空：深刻反省

快訊／陳零九道歉「停止演藝工作」！　IG全清空：深刻反省

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

《歌手2025》今晚開播！8人參戰名單被嫌落差大…唯一台灣歌手是他

威廉3節目全喊停！閃兵重創演藝事業　《效廉出發吧!》發聲：以許效舜為主

汪小菲明天婚禮！S媽首吐心聲「什麼世界」…痛喊：為什麼走不出來

沒等36秒！　林書豪、林書緯闖紅燈「咻咻滑過去」

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

韓星7人閃兵團花樣百出！拔牙、增胖和買尿　「最扯直接換國籍」

蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

林道遠BMI免役「仍去成功嶺1年半」　翻出軍裝照：該來總是逃不掉

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陽光女子合唱團, 陳意涵, 翁倩玉, 鍾欣凌, 孫淑媚, 苗可麗, 安心亞, 陳庭妮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材
  2. 17歲女星成年禮戴960萬耳環！「公務員父遭疑貪汙」急滅火：是贗品
  3. 台男星閃兵風波延燒！是元介被點名　曬16年前證據：老子是你學長
  4. 是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長
  5. 成軍6年　貝克小姐宣布全台9場巡演「只記得要吃」
  6. 李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房
  7. 陳大天合作鍾明軒！《炎上》演出不受閃兵影響　薩泰爾證實：不會變動
  8. 訪問／ALL(H)OURS自爆「半夜溜出去打網咖」　隊長急剎車：我們很守規定
  9. 《左撇子女孩》坎城首映掌聲不斷　蔡淑臻吸睛高顏值成紅毯焦點
  10. 快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366