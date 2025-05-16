被問小糯米母親節找楊冪？劉丹臉色突變「不要問這些」瞬間冷場

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星楊冪和前夫劉愷威育有1女兒「小糯米」，2018年離婚後，女方多次遭指責只顧事業而忽略家庭。近日，劉愷威父親劉丹近日受訪時，開心分享孫女在母親節前夕為奶奶精心準備驚喜，但當被問及「小糯米有沒有向楊冪表達祝福」時，劉丹立刻臉色一沉、神情嚴肅回應：「不要問這些好嗎？」一句話瞬間讓現場氣氛凍結。

▲楊冪自從離婚後，經常被批評事業心過重而忽略小孩。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

事實上，這已非劉丹首次因涉及楊冪的問題而態度冷淡，自2018年劉愷威與楊冪宣布離婚後，劉丹就多次在訪問中迴避與楊冪相關的話題，被問到楊冪是否有探望女兒時，他經常以「不知道」、「沒見過」作答。同時，也有許多網友在社群上曬出目擊楊冪私下探視女兒的畫面，每每都掀起熱烈討論。

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▲劉丹又避答楊冪與女兒相處近況。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

此次事件再度引來部分網友質疑，認為劉丹又想故意帶風向讓外界誤解楊冪，甚至批評他「利用小糯米蹭熱度」，但也有不少人站在劉丹一方，批評楊冪工作太忙，確實沒扮演好媽媽的角色。

有網友見劉丹被問到楊冪就不開心，轉而提及2016年的「夜光劇本」事件，嘲諷「那改問這件事可以嗎？」該事件起因於當年劉愷威與王鷗被爆料深夜共處一室「討論劇本」，外界因此瘋傳兩人關係曖昧，雖然事件後雙方堅決否認，但至今仍時常被提起調侃。