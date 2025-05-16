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黃豪平日本街頭險遭搶劫！憂在外被下藥　旅行社老闆揭詐騙慣用手法

記者孟育民／台北報導

端午連假加上暑假將至，許多人已經規劃出國旅遊，卻也正是旅遊詐騙猖獗的高峰期！主持人黃豪平在節目中分享在銀座街頭險遭詐騙的經歷，他回憶當時正在拍街景，沒想到兩個西方人突然靠過來問在拍什麼、有沒有拍到他們，還要求把手機打開給他們看，黃豪平說：「我一直往後退，護著手機，幸好有路人經過他們才走掉，事後朋友說如果我真的解鎖給他們看，他們可能就直接搶了手機跑。」

▲▼黃豪平訪問旅行社老闆瞿光復。（圖／節目提供）

▲黃豪平在日本險遭搶劫。（圖／節目提供）

經常獨自出國旅遊的黃豪平在《社會NOW什麼》分享，被騙錢還算事小，出門在外就怕被騙去當豬仔或是被下藥，黃豪平說： 「保持安全的關鍵是不要讓對方知道你是獨自來旅行的，遇到陌生人搭訕或詢問，我都跟他們說『我和朋友約在附近』，這樣對方就知道不能亂來。」

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▲▼黃豪平訪問旅行社老闆瞿光復。（圖／節目提供）

▲黃豪平訪問旅行社老闆瞿光復。（圖／節目提供）

擁有數十年經驗的旅行社老闆瞿光復也分享旅遊詐騙手法日新月異，民眾最常掉入的陷阱就是「誤信便宜票價」，甚至還有人把錢匯到假的公司帳戶，他提醒台灣正規旅行社公司，名稱一定會有「旅行社」三個字，有的詐騙份子利用假網站，冒用正規旅行社的名字，但銀行帳號名稱卻只有「有限公司」，例如雄X有限公司，少了旅行社三個字，那絕對就是假的，付款時一定要注意。而且現在不僅客人會被騙，旅行社也會被騙，瞿光復說：「現在還會有詐騙集團冒用Email訂票、給你真實可刷的失竊信用卡，等客人飛走才發現整張卡是假的，旅行社只能自己吸收損失。」

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黃豪平, 出國旅遊, 詐騙

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