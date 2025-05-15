小賈斯汀被爆瀕破產內幕！欠7.2億違約金　急賣音樂版權撈60億救命

記者蔡宜芳／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber，賈斯汀比伯）近來因身形暴瘦，健康狀況引發外界關注。他日前更被爆出瀕臨破產，出售了音樂版權，且因金錢問題，和經紀人斯庫特布勞恩（Scooter Braun）的關係破裂。

▲小賈斯汀被爆財務狀況陷入困境。（圖／翻攝自Instagram／justinbieber）

根據美媒《TMZ》最新公開的紀錄片《TMZ調查：賈斯汀比伯怎麼了》，有知情人士透露，小賈斯汀在2022年時因取消巡演《Justice》，財務面臨崩潰邊緣，主要是因為他是先向主辦單位AEG收取了美金4000萬元（約新台幣12.1億元）的預付金，但因為演出臨時喊卡，他也欠下AEG高達2400萬美金（約新台幣7.2億元）的債務。

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對此，經紀人斯庫特布勞恩的公司Hybe同意代為償還這筆債務，而小賈斯汀也簽署了文件，承諾在10年內分期償還給Hybe，然而他只付了一期款項後便停止還款。

斯庫特方面的相關人士指出，小賈斯汀團隊後來表示小賈斯汀實在沒錢還，而本人的說法則是「賈斯汀的財務經理在檢視帳目後，發現私庫特在佣金上多拿了2600萬美金（約新台幣7.9億元）」。

▲小賈斯汀2月初被拍到身形暴瘦。（圖／達志影像）

Hybe為此隨即進行內部審計，結果顯示私庫特實際上佣金「少收」了，反而是小賈斯汀欠他100萬美金（約新台幣3000萬元），只是斯庫特決定放棄追筆債。不過，小賈斯汀方面認為這份內部審計有問題，認為Hybe是為了自保才得出這個結論。

對此，Hybe聘請了第三方獨立審計公司普華永道（PricewaterhouseCoopers，簡稱PWC）進行審計，在歷時六個月後，PWC於4月的報告中指出，小賈斯汀實際上應該還欠斯庫特大約美金880萬6000元（約新台幣2.6億元）。據悉，小賈斯汀方並未對PWC的審計結果提出異議，但也進行了自己的內部獨立審核，至於結果如何則未對外公開。

而面對如此龐大的經濟壓力，有傳小賈斯汀在2022年12月就決定出售手上的音樂版權。據悉，斯庫特布勞恩曾勸他別太早賣版權，至少等到2023年1月，這樣還可以享有稅務上的優惠，然而，小賈斯汀卻因為即將破產，堅持在2022年12月就出售版權，換取2億美金（約新台幣60.8億元）拯救財務狀況。