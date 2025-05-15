片商硬起來！張榕容「女配變影后」入圍　《鬼才之道》堅持報女主角扣關成功

記者蕭采薇／台北報導

2025台北電影節於15日記者會公布台北電影獎入圍名單，《鬼才之道》以14項入圍領頭，《小雁與吳愛麗》12項與《白衣蒼狗》10項緊追在後。其中張榕容憑藉《鬼才之道》，終於以「最佳女主角」入圍，她去年以該片入圍金馬獎最佳女配角，而今年是在片商的堅持下，終於成功叩關影后。

▲張榕容去年以《鬼才之道》入圍金馬女配，今年則入圍北影影后。（圖／記者林敬旻攝）



張榕容去年以《鬼才之道》入圍金馬獎最佳女配角，但一開始片商是為她報名「最佳女主角」，當時金馬獎表示：「依據金馬獎競賽規章，評審是可以調整提名項目。經評審委員會議通過，得更換主、配角之提名項目，評審覺得榕容放到女配角比較有競爭力，果然也順利入圍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北影展總監李亞梅表示，北影不會自行更動獎項，但如果評審覺得有需要，會詢問報名片商。因此今年的確有詢問過，是否要把張榕容調整到女配角獎項，「不過片商堅持要報女主角，我們尊重他們。」最終張榕容也順利叩關，擠進影后入圍寶座。

▲張榕容在《鬼才之道》飾演女鬼界的天后凱薩琳。（圖／記者李毓康攝）

而另一項有主動詢問的，則是入圍最佳男配角的曾敬驊。李亞梅表示，曾敬驊原本報名「最佳男主角」，但因為《我家的是》是由四段故事組成，曾敬驊戲份只出現在其中兩段故事，「因此我們詢問是否要改報名男配角，最終片商也同意。」

▲《我家的事》曾敬驊從男主角改報男配角。（圖／牽猴子提供）



而男配角也是今年最難產的入圍名單之一，李亞梅表示：「整份入圍名單歷經9小時討論，其中最佳短片耗時45分鐘、最佳男配角44分鐘，最佳男主角39分鐘，是討論時間最長的前三名。」

▲（左起）雷嘉汭、詹懷雲揭曉「2025台北電影獎」入圍名單。（圖／記者黃克翔攝）

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券也將於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。