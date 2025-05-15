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開張2年改了3次名　Max串流平台暑假改回HBO Max

官方發佈一張哏圖解釋為何要從HBO一路改叫HBO Now，然後又改名Max，再改回HBO Max。（翻攝自Max官方臉書）

▲官方發佈一張哏圖解釋為何要從HBO一路改叫HBO Now，然後又改名Max，再改回HBO Max。（圖／翻攝自Max官方臉書）

圖文／鏡週刊

隸屬於華納兄弟探索集團（WBD）旗下的Max串流平台，現在又宣佈，再一次改名，改回2年前開張的HBO Max。不過正式更名行動會在今年暑假發生，因此現在還是先用Max稱呼好了。

因為疫情衝擊、加上串流平台大戰，讓原本HBO開辦的HBO Now與HBO Go服務，都被迫跟著加碼升級，於是2年前就推出了HBO Max。但是這個名字在北美造成很多訂戶的困擾，因為HBO在北美有很多加值型付費服務，加上HBO就讓人聯想到電視，而非以網路收視，所以決定轉型改名為Max。

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沒想到Max開張兩年來，雖然光去年就增長了2,200萬訂戶，但是串流平台百家爭鳴，光是打廣告、讓消費者知道自己掏荷包是為了什麼內容，就快累死行銷了，所以現在又決定改回HBO Max，至少這樣大家一看，就曉得HBO是什麼，更容易聯想。

《六人行》的劇照本來是網友愛用的萬年哏圖，也被官方拿來宣傳了。（Max提供）

▲《六人行》的劇照本來是網友愛用的萬年哏圖，也被官方拿來宣傳了。（圖／Max提供）

華納兄弟探索集團執行長大衛扎斯拉夫（David Zalsav），在紐約針對廣告商舉行的年會上表示，「我們在全球流媒體服務中看到的強勁增長是圍繞著我們的節目品質而建立的。 今天，我們將帶回代表媒體最高品質的品牌HBO，以在未來幾年進一步加速增長。」

其Max開張兩年以來，已經悄悄更換過視覺符號，從開台的藍色形象改為黑色，現在決定於暑假再換回原本的HBO Max名稱。至於這次更名行動，官方已經開始使出自嘲的各種招式，推出各種迷因哏圖，開始在社群媒體上洗版，不得不說「費用低廉、效果宏大」。也許HBO Max應該再開一個「迷因哏圖」的業務，想必大家都很愛。


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