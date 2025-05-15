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閃兵手法曝！蕭彤雯「這麼多男藝人患家族遺傳病」…網點破1關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查於昨日（14）拘提9名藝人及2名民眾共11人到案說明，消息曝光再度掀起大眾議論。主持人蕭彤雯同樣關注這起風波，列出3點感想，最後更坦言「其實我不知道黃博石是誰」。

▲▼閃兵案擴大偵辦11役男到案，包括9名男藝人，蕭彤雯發文「原來這麼多男藝人患有家族遺傳性疾病」。（圖／記者陸運陞攝、翻攝自蕭彤雯臉書）

▲閃兵案擴大偵辦11役男到案，包括9名男藝人，蕭彤雯發文「原來這麼多男藝人患有家族遺傳性疾病」。（圖／記者陸運陞攝、翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯列出3點心得，第一，她驚訝於「原來這麼多男藝人患有家族遺傳性疾病」。第二，她點名到案接受調查的藝人黃博石，其行為可能導致真正因遺傳高血壓免役的人遭受質疑。據報導指出，黃博石透過造假手段驗出高血壓，並在複檢時佩戴機器在外檢測，並找真正患有高血壓者擔任槍手協助，取得免役。此舉令患有遺傳性高血壓的人面對懷疑。

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由於娛樂圈多位男藝人紛紛被問到兵役話題，影帝薛仕凌昨日（14）出席活動，提及因遺傳性高血壓而未服兵役，蕭彤雯喊話黃博石：「你這樣讓人家影帝很為難！！！萬一他也被人懷疑怎麼辦～～～」此外，她提及「小杰（廖允杰）也是很為難」。而大根發聲明道歉，蕭彤雯進一步質疑：「什麼是『思慮不周，循醫療機構申請免疫』？如果是『循醫療機構』又是『申請』（聽起來怎麼不像違法），那又為何會『造成社會觀感不佳』，還需要『配合一切偵辦』？」

主持人謝曜州留言補充，指藝人黃博石年齡才24歲，「當四個月的那種」，這令蕭彤雯驚訝回：「那到底！！！」網友留言「我們台灣的藝人和韓國的差很多，韓國藝人不管多紅都會去當兵，民族性觀念強！」蕭彤雯也認同回應「對呀～國情很不同」。眾人留言「大家都覺得自己能賺很多是大咖吧，所以才眷戀不願去當兵」、「他們都不想放棄賺錢～不想受苦，真是沒用的男人」、「花那麼多錢閃兵，重點還讓人不曉得是誰？」

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閃兵, 黃博石, 蕭彤雯

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