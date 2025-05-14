金曲36／Energy睽違21年再入圍驚呆：以為無緣了　將對上動力火車

記者蔡琛儀／台北報導

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋舉行，入圍名單在今（14日）公布，今年最佳演唱組合競爭激烈，包括恐龍的皮、珂拉琪、丹丹猫猫、日本人氣組合「ATARASHII GAKKO!」，以及每次發片必入圍、已鍍金的天團動力火車，和睽違21年合體復出的唱跳天團Energy，名單相當精彩。

▲Energy睽違21年再度入圍金曲最佳演唱組合。（圖／相信音樂提供）

Energy睽違21年二度入圍最佳演唱組合，去年颳起「E16蹲」炫風的歌曲〈星期五晚上〉也入圍「年度歌曲獎」，對此團員坤達開心表示：「隔了21年，再次入圍金曲獎。真的是太不可思議了！本來已經覺得金曲跟自己是沒有關係的了，真的非常感恩一切。感謝五月天、感謝相信音樂、用心音樂，感謝其他4位團員，感謝自己，最後感謝所有對Energy支持的朋友們！接下來我們也會更努力更加油，帶給大家更好的作品。」書偉也說非常榮幸與感恩，「謝謝金曲獎看見了《here I am》這張專輯想傳達的訊息，金曲獎見。」

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阿弟則說：「金曲獎我曾以為再也無緣參與，Energy能再次合體回到舞台上對我來說已經是奇蹟，還能有新的專輯和演唱會，甚至入圍金曲最佳演唱組合和最佳年度歌曲，此刻興奮和感激的情緒不停地交纏衝擊我的腦袋，人生真的有很多意想不到的事情會發生，唯一不變的是，謝謝大家我還是那個很愛唱歌的阿弟，還好我沒有放棄。」Toro則正好在錄製〈星期五晚上〉的錄音室錄製新專輯歌曲，「聽到消息讓錄音團隊都很振奮！同個場景同樣的團隊，我們會更積極準備好作品。」

▲動力火車是金曲常客。（圖／華研提供）

團長牛奶表示，這次Energy復出已經獲得太多好的廻響，「能受到金曲獎評審的肯定，謝謝所有粉絲朋友們對我們的支持，也謝謝所有參與這張專輯為我們付出的幕前幕後的工作同仁們，沒有大家的努力，不會有這樣的成績，我們也會繼續努力，繼續做好的音樂，用盡全力為大家表演，也謝謝我們Energy所有的團員，大家對於這張專輯、這次復出，都很珍惜也很努力，最重要謝謝五月天，謝謝相信音樂，讓我們能再次跟復出為大家表演。」

金曲常客動力火車則是被經紀人通知，才知道自己入圍了，開心回應：「謝謝大家，6月28日小巨蛋見。」