韓瑜吃2便當「腰間擠出肉」不敢照鏡　減5KG秀美背…火辣身材曝光

記者黃庠棻／台北報導

不久前在台劇《阿榮與阿玉》中飾演最美宮廟大姐頭的韓瑜，戲內總是包緊緊，近日戲外罕見大解放，在社群發布一系列火辣大露美背、逆天長腿，零贅肉的窈宨身材，引來網友大讚「有夠辣！」、「果然還是女神！」、「根本是少女吧！」





▲韓瑜甩肉5公斤，大秀火辣身材。（圖／Laler 菈楽提供）

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面對網友熱烈迴響一致好評，韓瑜喜孜孜表示「看看我藏得很好吧？！之前拍戲我都穿寬鬆衣服，現在減肉成功，當然要好好秀一下呀！」她坦言過去拍戲，可以一口氣吃兩個便當都不怕長肉，但隨著年齡增長，代謝明顯變慢，一不小心多吃一點，體重立刻往上升，讓她相當苦惱。

▲韓瑜先前都穿寬鬆衣服藏肉。（圖／Laler 菈楽提供）

對此，韓瑜也分享變胖心得，直呼「我覺得變胖最怕的是坐下來腰間擠肉啊，或是背部沒有再那麼平整了，真的很難穿衣服，完全沒有自信，那時候連照鏡子都不敢！」

▲韓瑜甩肉5公斤，大秀火辣身材。（圖／Laler 菈楽提供）

談到這次成功減重，韓瑜分享「上次去南部拍《阿榮與阿玉》剛好收到8年前代言過的代謝輔助品Laler菈楽邀約，我搭配著正常飲食與多喝水，結果拍完戲後，數字穩穩往下降，超開心的！」成功恢復少女體態的韓瑜表示自己超迷韓團，也會跳熱舞消耗卡路里。

▲韓瑜甩肉5公斤，大秀火辣身材。（圖／Laler 菈楽提供）

韓瑜開心透露「減了5公斤後，跳起舞來也很輕盈，再也不覺得身體很重了！」甩肉成功的她也大方和粉絲喊話「這次的露背照，是我對自己的小小挑戰，也是對大家的鼓勵！我還會繼續減下去，到時穿中空裝再來嚇嚇大家。」