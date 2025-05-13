全裸放天燈遭警察盤查！　《誰在看著我們》7男星泰國拍戲被檢舉

記者蕭采薇／台北報導

導演雲翔帶著新作《誰在看著我們》，與男主角劉宜豪跑了14場放映活動，驚訝發現散場時「竟然沒有一個觀眾離開」。另一演員賀飛因為來不及辦理簽證，此次無法來台參與宣傳行程，賀飛爆料在泰國拍攝7位男演員全裸放天燈的戲時，意外被檢舉，遭警察盤查。

▲賀飛爆料在泰國拍攝7位男演員全裸放天燈的戲時，意外被檢舉。（圖／攝露士提供）



導演雲翔在此次戲院活動過程，注意到沒有觀眾一散場就溜走，他每場也當場即時民調，發現大部分都是第一次看他的作品，有位觀眾直接對他說「沒有理解的問題，電影很好懂」，讓他再次見識到台灣觀眾的多元。



本片4位台灣演員，只有劉宜豪參與較多宣傳行程，雲翔解釋其他演員的近況，蔡書綺因為眼晴要動手術，恰好不方便出席公眾場合，同時也仍忙著為新電影排演。黃巧綸人在菲律賓，因為在辦理投資相關的申請，所以也無法趕回來。至於冬也，仍在做日間護士，晚上於夜店工作，「卻害羞於出來跑宣傳」。

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▲.《誰在看著我們》賀飛（左）與Daniel。（圖／攝露士提供）

賀飛先前曾主演雲翔作品《同流合烏》及《三十儿立》，在《誰在看著我們》中，印象最深刻的一場戲是7位男演員全裸圍成一圈放天燈。他回想在泰國拍攝時，當地是真的在舉行天燈節，也是他第一次實地參與，「到處都在放煙花，我們也有去放水燈。後來拍攝，我們所有人圍著一圈放天燈，現場有用黑布圍起來，也有跟飯店申請拍攝。但可能隔壁旅客看到了跟警察檢舉，影響到我們進度，我們就趕緊撤走，往車上跑！還是有些工作人員被帶去警察局，想起來蠻驚險的！」

▲鹿特丹影展策展人Kristina（右二）專程來台參加雲翔（右）導演新作《誰在看著我們》首映，左起為演員譚正一、劉宜豪。（圖／攝露士提供）

賀飛與丹尼爾在片中飾演一對情侶，好在他倆曾在《三十儿立》合作過培養交情，「當初第一次見面就要深情舌吻，那之後就比較熟了；所以這次演情侶，兩個人蠻輕鬆的，沒什麼練習。這個戲對我而言是有點悲，想要真正走在一起，沒想到最後卻是分開，我心裡很down，事情沒辦法完美，有些事就是沒辦法隨人心願。」

此次因趕不及拿簽證來台，賀飛希望宣傳下一部片《誰是死者》時再和睽違7年的台灣粉絲見面。他透露最近迷上騎公路車，每天都想出門去騎騎。近期除了拍戲，也在準備關於公路車的自媒體節目。

▲雲翔新作《誰在看著我們》，賀飛（左）與Daniel飾演一對。（圖／攝露士提供）

《誰在看著我們》描述男主角劉宜豪飾演慘遭長官霸凌性侵的小兵，不幸絕望自盡，卻在死後迎來意想不到的「新生」，獲得附體能力，跟著不同宿主周遊世界。電影在台灣、香港、日本、泰國、西班牙等地取景拍攝，電影正上映中。