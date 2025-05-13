趙麗穎隔7年合作陸劇男神！甩5kg長槍變戰神「女霸總式強吻」超帥

記者黃庠棻／台北報導

「陸劇女神」趙麗穎攜手林更新所主演的仙俠劇《與鳳行》改編自小說《本王在此》，今（13）日起在中天娛樂台播出，該劇是兩人繼《楚喬傳》後，時隔7年第二次合作。





▲趙麗穎、林更新時隔7年再度合作《與鳳行》。（圖／中天娛樂台提供）

《與鳳行》以仙、靈、人三界為背景，趙麗穎飾演的碧蒼王「沈璃」，為了逃避婚約而受傷墜落人間，恰巧遇上林更新飾演的文弱書生「行雲」，兩人朝夕相處漸生情愫，「沈璃」在回靈界前更霸氣告白「我看上你了」，卻沒想到「行雲」的真實身分是下凡遊歷的「行止神君」。

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當兩人再度相遇，為維護三界強強聯手，而男女主角的感情發展自然成為該劇一大看點。趙麗穎提及劇中她扯著林更新衣領，霸氣告白後還直接親上去，這舉動著實讓自己印象深刻「我覺得比較直接，還很大氣，給了500年修為讓他保命」。

▲趙麗穎、林更新時隔7年再度合作《與鳳行》。（圖／中天娛樂台提供）



古裝劇《與鳳行》跳脫傳統性別框架，有別一般「男強女弱」的老套戲劇模式，趙麗穎在劇中詮釋「女戰神」一角，還以霸總式強吻林更新。除此之外，像是兩人在人間過著凡人生活，趙麗穎為了還債，忍氣吞聲為林更新做家務事，但當她被林更新惹怒時，立刻大反擊。

有一幕，林更新指使趙麗穎搬大水缸，見對方輕鬆地一手扛起，她卻拿不定主意要她放哪，這讓趙麗穎一氣之下把水缸往遠方的山上扔去，兩人之間女強男弱的反差互動，添增不少趣味。

▲趙麗穎、林更新時隔7年再度合作《與鳳行》。（圖／中天娛樂台提供）

一般仙俠劇都主打虐戀，但《與鳳行》卻有不少搞笑片段，林更新也提到拍戲過程有很多即興發揮「我們在現場經常是突然想到一個好玩的點，我們盡可能地取各種可行性，加了一些看似可能在古裝劇不會出現的行為」。



《與鳳行》由趙麗穎與林更新主演掀起不少話題，另外「陸版渡邊直美」辣目洋子（現改名李嘉琦）所飾演的女二「幽蘭」也很圈粉，在原著小說中設定這角色是「仙界第一美女」，劇裡她還是趙麗穎的情敵，雖然一開始辣目洋子的外貌不符合原著粉的期待，但她既搞怪又精湛的演技，增添十足笑果。

▲辣目洋子《與鳳行》搞怪演技意外討喜。（圖／中天娛樂台提供）

辣目洋子在劇裡原本對趙麗穎百般刁難，但有一天她被神獅攻擊時，對方出手相救，讓她從情敵變成迷妹，更成為趙麗穎和林更新兩人的CP粉，不僅看兩人戀愛時會露出姨母笑，更為他們打掩護，經典的人設讓許多觀眾紛紛表示「幽蘭」這個角色很有代入感「幽蘭就像是在看戀綜的我」、「辣目洋子完美詮釋我嗑CP的模樣」。



趙麗穎為演出《與鳳行》，在開拍前兩個多月就提前進行體能訓練，加上她劇中所使用的武器是一把重達5公斤的長槍，不同一般仙俠劇常使用的劍，所以練習上存在相當難度，她也承認這次給自己很大的挑戰「武戲很多，跟以往不一樣，最初是拿不住槍的」，到後來她可以輕易甩槍，做出各種動作，讓她很有成就感。

而拍戲過程，除了一般常見的吊鋼絲之外，趙麗穎還嘗試一種360度腰部環狀型的吊具，讓她可以在拍打戲的過程，飛馳於空中旋轉，而她為了盡量親自上陣不用替身，更是不斷練習，努力克服腰部舊傷，呈現出敏捷俐落的打戲，有網友還稱她為「空中小陀螺」。讓趙麗穎展現霸氣女主的古裝劇《與鳳行》今（13）日起週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。