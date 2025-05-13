林俊傑唱一半突被男星下跪！　急喊「我對不起你」原因曝光

▲ 林宇中（右）擔任林俊傑（左）演唱會嘉賓，兩人合唱〈靠岸〉。（圖／JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）



記者翁子涵／台北報導

大馬歌手林宇中2005年出道，曾勇奪第17屆金曲獎最佳新人獎，成為首位拿下該獎項的馬來西亞歌手，經典歌〈靠岸〉、〈淋雨中〉、〈下半輩子〉等，至今仍是不少歌迷的青春回憶，近期他驚喜受邀擔任林俊傑《JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會》吉隆坡站的驚喜嘉賓，2人時隔多年再度同台演出，瞬間掀起全場5萬人回憶殺。

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▲▼ 林宇中（右）和林俊傑（左）神仙合體掀起全場暴動。（圖／JFJ Productions &Unusual Entertainment 提供）





林宇中與林俊傑合體飆唱〈靠岸〉與昔日曾對唱的金曲〈搶玫瑰〉，演唱〈搶玫瑰〉時，林宇中即興改詞，對著台下歌、迷唱：「我再也沒辦法形容他有多帥。」一旁的林俊傑被逗得害羞，兩人間默契十足，讓現場觀眾瞬間沸騰，



林宇中更在台上突如其來下跪，感性喊出：「我對不起你！」讓林俊傑一臉驚訝，原來是他自嘲看到開演前場館傾盆大雨，感覺自己像「淋雨中」降臨，「但我一登台，雨就停了，我應該是來救場的！」詼諧地打破現場緊張，展現他招牌的真誠與幽默。



這場重逢對林宇中來說意義重大，「能在家鄉、與JJ一起在五萬人面前合唱，這是我人生中最重要的演出之一。」他也笑說借JJ的尖叫聲為自己慶祝20週年，「這場演唱會對我來說，就像是自己20週年演唱會的預演一樣。」近來他也推出新單曲〈哭了又笑〉回歸樂壇，並透露正在籌備個人演唱會與更多新作。

