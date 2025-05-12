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黃鐙輝錄影回台送急診！　10層樓跳下閃人生跑馬燈「做鬼也不放過萁媽」

記者孟育民／台北報導

▲▼由公視台語台製播的全台灣第一檔全台語旅遊綜藝節目《行！鬥陣出國去！》今日舉行開播記者會，台語台台長呂東熹、主持人黃鐙輝、邵大倫、黃姵嘉、籃籃出席。（圖／記者湯興漢攝）黃鐙輝、邵大倫、黃姵嘉、籃籃今（12）日出席公視台語台全新節目《行！鬥陣出國去！》 開播記者會，節目籌備多年，前進韓國、越南、新加坡、日本、泰國、菲律賓等國家。黃鐙輝分享，印象最深刻的是前進新加坡時，必須挑戰高空彈跳，但因為沒人敢跳只好硬上，最後結束錄影回台竟然還送急診檢查，「因為整個人倒吊，我覺得可能有拉到腰，但也不排除我只是年紀大了（笑）。」

▲▼由公視台語台製播的全台灣第一檔全台語旅遊綜藝節目《行！鬥陣出國去！》今日舉行開播記者會，台語台台長呂東熹、主持人黃鐙輝、邵大倫、黃姵嘉、籃籃出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台語旅遊綜藝節目《行！鬥陣出國去！》舉行開播記者會。（圖／記者湯興漢攝）

黃鐙輝坦言當下10多層樓的高度讓他瞬間腿軟，被問到當時情況，黃鐙輝表示：「當下就覺得，不然死一死好了，或是想著萁媽，做鬼也不會放過她，就覺得跳下去沒什麼了。」他後來解釋，玩笑歸玩笑，跳下去時其實是心繫三個小孩，「我會想說我不在了，那小孩誰要顧，還有我美股剩多少？銀行密碼是多少？因為那個高度太可怕了。」

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不過他也稱讚年輕的啦啦隊女神籃籃主動要求一起跳，「我記得她倒栽蔥跳完以後，微血管破裂，整個臉都紅了，非常敬業！」籃籃表示：「而且我們是綁腳，我們身上沒有輔助，就像跳樓一樣下去，最難就是跨出去那步。」

▲▼由公視台語台製播的全台灣第一檔全台語旅遊綜藝節目《行！鬥陣出國去！》今日舉行開播記者會，台語台台長呂東熹、主持人黃鐙輝、邵大倫、黃姵嘉、籃籃出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃鐙輝為錄影拼了。（圖／記者湯興漢攝）

首次主持全台語節目，籃籃表示雖在台南長大，但對於講出一口熟練台語，自認仍有不足之處，「很多詞一時之間會不太清楚正確的講法，在主持上能用的詞語量就變少」，更自嘲有時候腦袋明明已經想好了，但是嘴巴講出來打結。

▲▼由公視台語台製播的全台灣第一檔全台語旅遊綜藝節目《行！鬥陣出國去！》今日舉行開播記者會，台語台台長呂東熹、主持人黃鐙輝、邵大倫、黃姵嘉、籃籃出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲籃籃在節目中大秀台語。（圖／記者湯興漢攝）

提到有趣的事，她則說前進日本鹿島神宮時，每個人都有占籤許下願望，她則許願希望能嫁給現今在美國大聯盟屢創佳績的日本職業棒球選手大谷翔平，結果許願竟然是「完全不可能」，讓她很難過，「然後這趟錄完回台灣一下飛機，就接獲大谷翔平結婚的消息，差點哭暈在廁所」。

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黃鐙輝, 萁媽, 萁萁, 邵大倫, 黃姵嘉, 籃籃, 行！鬥陣出國去！

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