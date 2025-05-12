吳卓源母親節告假南下跑宣傳！　她曝新片「朱軒洋父子情」是看點

記者黃庠棻／台北報導

導演賴俊羽耗時七年執導台灣治安史上首宗離奇女分「屍」命案電影《搜查瑠公圳》，由朱軒洋、吳卓源、朱栢康等重量級演員與金獎團隊共同傾力打造，片中除了有偵查探案的刺激感，片中張世與朱軒洋的父子情更是催出不少人與父母親之間從誤會到和解的共鳴，奪人淚目。

▲吳卓源與潘儀君、導演賴俊羽到台中、台南、高雄宣傳《搜查瑠公圳》。（圖／伯樂影業提供）

為了讓家中的長輩們、爸爸媽媽們再次感受1960年代的時光，電影公司特意在母親節前夕（5/9）搶先於高雄、台南、台中舉辦母親節特映會活動，邀請觀眾帶著家人一起進戲院「培養感情」，而片中母親代表「最美將軍夫人」潘儀君、女主角Julia吳卓源也驚喜現身與觀眾合影同樂，歡度母親節。

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▲吳卓源與潘儀君、導演賴俊羽到台中、台南、高雄宣傳《搜查瑠公圳》。（圖／伯樂影業提供）

導演賴俊羽看到現場觀眾被電影的父子情所觸動十分感動，有一個觀眾映後更是感動地跟導演說謝謝，影迷說道「我媽媽超級開心，因為我很久沒有跟她一起看電影，也沒想到國片這麼好看！」；也有不少人反饋「謝謝你們！我的媽媽剛剛跟我說，這是她今年收到最棒的禮物！」

▲吳卓源與潘儀君、導演賴俊羽到台中、台南、高雄宣傳《搜查瑠公圳》。（圖／伯樂影業提供）

導演賴俊羽說道「父母情感在我們成長過程中扮演重要的角色，不會因為時間而消逝。《搜查瑠公圳》的探案過程是透過張世與朱軒洋父子的和解帶出故事，進而去帶出1960的時代中的故事，我們希望透過歷史讓跟觀眾共鳴，歷史總是驚人的相似，唯有面對過去，我們才能走出自己的下一步。」

「最美將軍夫人」潘儀君在特映會中，回憶當時拍攝父子情的場景，說道「我小時候也曾經住過日式房子，有機會透過電影再次回到日式房舍內，喚起了我小時候很多的回憶」。

▲《搜查瑠公圳》即將在台上映。（圖／伯樂影業提供）

提到張世跟朱軒洋在家中爆發衝突的那場戲，潘儀君坦言完全是演員現場跟導演討論出來的成果，直呼「當下他們父子衝突非常劇烈，連我都被嚇到，但這也讓他們和解的戲更加的令人動容，我覺得這個就是家人之間深深的羈絆，這是無法磨滅與割捨的，也因為如此，我們會珍惜、會和解，更會感同身受！」

首次參加電影《搜查瑠公圳》特映活動的吳卓源，坦言非常緊張「團隊很用心還原1960年代的場景和時代氛圍，很希望大家會喜歡這部電影！」說到最難忘的拍戲經驗，她加碼爆料「有一場我被朱栢康綁架的戲，朱康大哥擔心會讓我受傷，所以都蠻手下留情的，反而是導演親自示範的時候下手比較狠，這一場戲的氛圍也讓大家都真實進入到情境之內，結果在掙扎的過程中自己也加入了朱栢康、李雪等人，成為多處瘀青的傷兵一員！」

▲吳卓源與潘儀君、導演賴俊羽到台中、台南、高雄宣傳《搜查瑠公圳》。（圖／伯樂影業提供）

特映當天剛好是母親節，吳卓源把時間留給電影，向媽媽告假，相約在上映後一起去電影院看《搜查瑠公圳》。特別的是，高雄放映活動還邀請到唐榮鋼鐵前董事長、金屬中心前任副執行長鐘自強先生出席，鍾先生看完電影後直呼感動，讚嘆電影團隊高度還原的製作質感。

鐘自強表示「我小時候就住在瑠公圳附近，當時發生案件我很有印象，我還記得其他肢體是在哪邊找到的！我很感謝團隊把場景故事還原得如此真實，讓我又重新感受一次那的年代，謝謝你們讓我度過了一個我沒有料想到的母親節週末！」

▲吳卓源與潘儀君、導演賴俊羽到台中、台南、高雄宣傳《搜查瑠公圳》。（圖／伯樂影業提供）

此外，由吳卓源演唱全新曲風，關於愛、遺憾與真相電影主題曲《再看一眼》已於5月9日數位上架，更將於17日在台北松仁威秀舉辦唯一一場專屬搶先看電影活動，她也將在現場首度公開演唱電影主題曲，電影票可在威秀訂票官網購買。

台灣首部結合時代氛圍與刑偵推理的IP大作《搜查瑠公圳》，由朱軒洋、吳卓源、張世、梁修身、朱栢康、姚淳耀、潘儀君和李雪等重量級演員參與，伯樂影業與瑠公圳文創事業合資合製，文化內容策進院、寬魚國際、紀得娛樂、龍祥時代投資、阿榮影業聯合出品，是台灣首部結合時代氛圍與刑偵推理的IP大作。團隊歷時7年籌備，共同傾力打造，電影即將於5/22全台正式上映。