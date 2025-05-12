▲ 嘻哈新星8lak推出新單曲〈真不懂為啥又emoㄌ〉。（圖／益想股份有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈新星8lak推出新單曲〈真不懂為啥又emoㄌ〉，歌曲寫下生活中包括友情、愛情甚至親情有時難免遇到無解的狀況，8lak分享曾與以為能一直共同努力的夥伴分道揚鑣：「雖然覺得沮喪也emo了好陣子，但後來釋懷了，但可能對方還是沒有。」他也笑說自己曾經emo放空到太沮喪，一度被誤會是「呼吸障礙」，不過心情總能自己調適回來。

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▲▼ 嘻哈新星8lak曾面臨和夥伴分道揚鑣而陷低潮。（圖／益想股份有限公司提供）



他也分享過去讓自己emo了很久一陣子的原因，是因為與要好夥伴的分道揚鑣：「曾經以為我們可以一起努力走很久，但沒有想到最後因為發現對方不是自己想的那樣，所以沒辦法再繼續，當時很沮喪，也思考過自己哪裡做不好，理解過後雖然自己釋懷了，但對方可能沒有。其實還沒走出來，但透過生活的體驗，漸漸的就發現這世上有更多人事物等著我去看跟享受。」

8lak提到自覺身為人類就一定有很多情緒，很多時後會因為工作、寫歌不順利讓自己陷入灰色的情緒，8lak笑說：「最近一次emo的時候，就是在想自己新歌的社群影片要怎麼拍，想一想就覺得想法太多、太混雜不知道該怎麼整理，所以有點煩躁。」8lak說：「好像緣分就是這樣，一開始是每天都在想原因；後來發現道不同不相為謀，成長的過程中一定會遇到這些事。」

提到只要心情不好，就會坐在一個地方不說話、眼神放空，8lak自曝：「有一次我朋友以為我是『呼吸障礙』，因為我在一個地方放空停滯太久，結果他們覺得我沒呼吸，反而不覺得我在不開心。」除此之外，8lak還會爆吃一堆甜食讓自己心情變好，或是靠沖澡讓自己冷靜、沈澱思緒。

