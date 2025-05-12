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正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

記者田暐瑋／綜合報導

味全龍啦啦隊成員李芷霖（霖霖）近日遭控當小三，11日晚間首度拍攝聲明影片回應，坦承不雅照女主角的確是自己，但淘寶和支付寶截圖都是造假。正宮隨即再發聲反擊霖霖撒謊，「那些時間點林先生（林庭謙）人在中國打比賽，而李小姐則是在愛巢裡吃我老公的小頭……」

▲霖霖。（圖／翻攝自霖霖IG）

▲霖霖。（圖／翻攝自霖霖IG）

正宮12日凌晨發文反擊霖霖，提出4點回應，表示和前夫是在美國念書認識，並非如外界所言的「拜金女」，不雅照是在前夫手機中發現，並PO出附有「拍攝時間、地點與霖霖的淘寶收貨地址」等具體證據，目前已經準備離婚，並且會淨身出戶，但不願讓孩子以後活在父親陰影裡，才不打算公開前夫的任何資訊。

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至於霖霖稱不雅照是林庭謙拍攝並外流，正宮強調，自己與林庭謙從未有過接觸，強調事件發生於林庭謙比賽期間，而霖霖則在兩人愛巢內「吃我老公的小頭」，雖然已聯繫台灣與中國的律師及警方，但因法律程序難以追回共同財產，才選擇公開霖霖的行為。

▲正宮再公開霖霖不雅照拍攝資訊。（圖／翻攝自Dcard）

▲正宮再公開霖霖不雅照拍攝資訊。（圖／翻攝自Dcard）

▲正宮再公開霖霖不雅照拍攝資訊。（圖／翻攝自Dcard）

正宮表示，老公的背叛成為她心中的一根刺，不會再多做回應，會公開只是希望不要有更多人被騙，「因為我真的需要時間來消化這一切。我現在只想趕快處理完跟前夫的事，然後帶著我的兩個孩子，好好過生活。最後，也奉勸李小姐一句話：一直撒謊騙粉絲炒作是不會有好下場的。」最後更嗆霖霖：「李女士已經靠我火了，就不要再拉前任來背鍋炒作了，還有同時吃幾根不怕嘴巴裡長菜花嗎？」

▲正宮再公開霖霖不雅照拍攝資訊。（圖／翻攝自Dcard）

▲正宮再公開霖霖不雅照拍攝資訊。（圖／翻攝自Dcard）

最具爭議的私密照部分，李芷霖在影片中坦承該照片是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時即要求刪除，未料卻出現在這次的爆料中，並被包裝進虛構對話內成為抹黑工具。她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告，也想提醒大家不要輕易信任任何人拍下私密照片，因為你不知道未來會如何被使用。」

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