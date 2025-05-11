黃正杰過世21天「入夢找前女友」　雪碧曝細節：我很內疚

記者王靖淳／綜合報導

31歲男星黃正杰過去因參加《康熙來了》爆紅，上個月20日被家屬證實離世，噩耗讓眾多好友難以接受，其中網紅雪碧（方祺媛）事後發文坦承過去曾和對方秘戀，如今前任過世21天，她今（11）日突在Threads發文透露對方入夢，讓她心裡湧現無限思念及複雜的情緒，「其實我也很內疚的想，是不是分手讓你到外面，沒有真正的人關心你。」

▲雪碧曾和黃正杰交往。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

雪碧透露，黃正杰在夢中用和諧的眼神看著她，露出溫暖笑容，但卻一句話也沒說。她提到，過去兩人交往期間，自己全心照顧男方的生活及健康，「你生前說過，跟我在一起的一年，病都沒復發。」戀情雖早已畫下句點，但她回憶，自己曾帶黃正杰出國、看電影甚至教他如何賺錢，對方也曾感謝她是「貴人女友」，並坦言從未有人對他這麼好，還大方帶她認識家人。

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▲雪碧夢到黃正杰。（圖／翻攝自Threads／sprite0719ss）

談到與黃正杰以分手收場，雪碧坦言仍心存內疚，甚至開始反思是否因為和他分開的緣故，導致對方在生命後期缺乏真正關心他的朋友，「讓他又不開心了⋯」儘管因工作無法親自參加前男友的告別式，雪碧仍感謝對方在夢中來訪，讓她內心感到欣慰，「這一世，你是我的大明星，下一世，我希望你可以變成大家的大明星。」