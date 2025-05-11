丁噹當5歲童保母「半小時就撐不住」！開幼兒園夢碎：現在要猶豫了

▲ 丁噹攜手Energy阿弟5歲兒合力完成母親節蛋糕。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蕭秉治日前化身保母奶爸替 Energy阿弟照顧年僅5歲的小兒子豬寶，這回由丁噹接下保母任務，與豬寶攜手合力完成母親節蛋糕送給Mei邱馨葦，丁噹很喜歡小孩子，曾說過沒有當歌手，現在可能會是幼稚園老師，但面對豬寶的活潑淘氣，才照顧半小時的丁噹，竟一度險些招架不住，笑說：「本來夢想是開幼兒園，現在要猶豫一下了，很佩服幼兒園老師和辛苦的父母。」

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▲▼ 做蛋糕時丁噹和豬寶合作無間。（圖／相信音樂提供）



不過在做蛋糕時丁噹和豬寶可說是合作無間，她說：「那天，第一次做蛋糕，第一次帶豬寶，都是第一次，對我來說是一種有趣的挑戰。」還沒動手做之前，丁噹光是認材料就認了老半天，原以為出搥的會是豬寶，沒想卻是丁噹犯下第一個錯誤，粉紅色素加錯地方，原應該是雙色蛋糕，直接變成全粉色蛋糕。期間，丁噹除了使出美食，歌聲贏得豬寶的心，丁噹也和阿弟全家約定11月15日《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會一起高歌。

母親節這天，丁噹準備了花送給媽媽，至於是否親手做蛋糕給媽媽，她笑說：「先不了，反倒是媽媽廚藝很好，她很喜歡做飯給我吃，就和媽媽一起做菜。」

