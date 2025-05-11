韓網爆笑瘋傳！男模裸身實測無肩帶內衣　「扛水桶拖車都不掉」

記者張筱涵／綜合報導

現代人常常網購，在不能實際碰到商品的情況下，商家也是各出奇招來宣傳材質和吸引顧客購買，近期就有一個大陸的無肩帶內衣廣告，創意程度連南韓網友們也直呼「看了真的想買」。

▲搞笑內衣廣告。（圖／翻攝自X／twitsaxy）



南韓網友在推特上傳一段大陸無肩帶內衣廣告短片，配文寫下「這個真的太好笑了，我已經傳給10個人，每次看到還是會笑出來哈哈」。片中可見一名男子裸上身穿上無肩帶內衣，標榜不會掉的程度是就算吊著一桶水轉，甚至是拖拉電動車都不會掉，超破格的宣傳方式這則推文迅速吸引1.2萬次轉發和1.2萬次愛心。

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這則推文很快也被轉到南韓各大平台，且也在短時間內登上熱門文章，網友們都笑說「笑死了，的確讓人想買」、「無肩帶的情況下這麼貼真的會讓人想買哈哈」、「背扣有夠堅固的哈哈」、「這個真的脫得下來嗎哈哈哈」、「太好了，原本就覺得停車好難，這樣以後靠我的胸罩就行了，哈哈哈」、「真的沒想到還會拿來拉車哈哈哈」。