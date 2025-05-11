凱渥「成都交流活動」喊卡！　反擊「器官買賣」謠言：嚴重損害聲譽

記者張筱涵／綜合報導

知名經紀公司凱渥旗下新媒體直播部，原訂近期於中國大陸成都舉辦的文化交流活動，因遭網路惡意謠言攻擊與曲解，宣布取消活動。該部門於5月6日正式發表聲明，對外說明整起事件來龍去脈，並強調對不實指控將保留法律追訴權。

▲凱渥。（圖／翻攝自Threads／@newcat.media）



聲明指出，凱渥新媒體直播部近年積極拓展海外市場，致力於推動台灣創作者與藝人走向國際，先前已成功舉辦日本福島「水蜜桃女孩」觀光大使活動，以及馬來西亞文化交流計畫，皆獲廣泛好評。此次成都交流活動亦秉持相同宗旨，原計畫與由台灣人主導的國際企業合作，強調安全與文化交流，並已完成相關規劃與專業管理，盼促進兩岸與國際青年間的理解與合作。

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然而，凱渥表示，活動訊息曝光後，網路上隨即出現大量惡意扭曲與誤解言論，導致部分已報名參與者產生疑慮與困擾。為避免爭議進一步擴大，公司決定取消此次成都行程，並向所有報名者及支持者表達誠摯歉意。

聲明中更嚴正駁斥近日網路流傳的極端不實謠言，包括將活動與「器官買賣」等非法行為連結的說法，稱該等言論「毫無根據，嚴重損害公司聲譽」，將依法追究散播者責任，呼籲網友勿以訛傳訛、以身試法。

最後，凱渥新媒體直播部強調，未來仍將持續推動國際交流與合作，歡迎有興趣者持續關注相關動態，加入推動台灣內容產業國際化的行列。

▲凱渥聲明。（圖／翻攝自Threads／@newcat.media）