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楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

記者蔡琛儀／台北報導

大S於2月初不幸病逝於日本，隔月完成下葬，家人至今仍未能走出喪親之痛，徐媽媽更傳出因此病倒送醫；母親節將屆，除了大S逝世將滿百日，也是徐媽媽度過第一個沒有大S的母親節，除了小S堅強發聲，圈內好友包括蔡康永青峰、賈永婕、黑人、羅志祥等人也共同追憶大S，曾和大S合作《流星花園》的楊丞琳也發聲，並為小S、徐媽媽打氣。

▲▼楊丞琳吃宵夜「被吻臉照」曝光！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳一直視大S為貴人。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

楊丞琳一直視大S為貴人，她透露16歲出演人生第一部劇《流星花園》，身邊沒有任何工作人員陪同，大S非常照顧她，「無論是等打光、放飯、休息空檔..等，她都不會讓我一個人，甚至會請助理幫忙照料我。」也因此從大S身上學到許多，「日後和新人們合作時，我也會盡可能地把當時從她身上感受到的溫暖和體貼帶給大家。」

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她也表示很想念每次和大S見面，「帶著瞇著眼的笑容，叫我一聲『丞琳～』，然後給予一個又大又緊的擁抱。在道再見時，會再給予一個又大又緊的擁抱後，才說再見。」 楊丞琳說，時間不會帶走大S的好與善、真、暖，這一切，我都牢牢記得。」更不捨說，邊寫這些回憶和心聲，邊寫邊哭。

她不忘向痛失親姊姊又要照顧母親的好友小S喊話：「一定要把熙媛的好和愛延續下去。要堅強、要振作。休息夠了就勇敢去面對沒有她的世界。她的精神會永遠存在。我們知道，妳一定可以的！愛妳。」令人不捨。

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