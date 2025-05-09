大S離世將百日「賈永婕曬照追憶」　悲曝小S苦心：想讓媽媽笑一下

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，母親節當天離世滿百日，她的好友賈永婕今（9）日在臉書曬出兩人過往的合照，除了向大S表達深切的思念，同時也表達對徐媽媽的關心。

▲賈永婕、大S有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



賈永婕表示，今年母親節對徐媽媽來說格外沉重，因為她認為失去摯愛女兒的心痛，不是一朝一夕能癒合的。她透露，小S私下曾表示，希望能讓媽媽笑一笑，哪怕只是一下下，也想讓媽媽感受到那股來自大家的溫暖力量。為此賈永婕號召大家共同發起思念活動，希望將這份對大S不變的愛及懷念，化作支持徐媽媽的力量。

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談到與大S過往的相處點滴，賈永婕坦言自己雖年紀較長，但出道較晚，初次在電視台見到大S與小S時，有種見偶像的感覺，當年大S一句「永婕妳的皮膚也太好吧！」讓她興奮直呼：「我開心得飛上了天！」她更提到，大S向來不做作，所以她最懷念的，正是對方那犀利又直接的說話方式，以及時常掛在嘴邊的一句話：「永婕，妳真的很瘋！」

▲賈永婕發文談大S。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

除了想念大S直率的個性，賈永婕更難忘大S的幸福模樣。她提到，大S在介紹老公具俊曄給朋友們時，眼神中閃耀著甜蜜，「在日本料理店那晚，大S的眼睛閃爍出愛情的光芒，真的甜到出汁了。」最後，賈永婕在文末喊話：「真的非常非常捨不得你，非常非常想念你」，並以「#徐媽媽請好好愛護自己」呼籲外界將對大S的思念化作行動與支持，傳遞給正在承受喪女之痛的徐媽媽。