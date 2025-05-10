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華倫夫婦最後一案！《厲陰宅》20億美元票房系列完結　「不是腦鬼是清算」

記者蕭采薇／綜合報導

系列總票房累計超過20億美元的「厲陰宅宇宙」，即將於今年9月推出第九部電影《厲陰宅：最終聖事》，該片改編自華倫夫婦生涯中最知名的事件「斯莫爾家族鬧鬼案」，不僅是故事的情感核心，也為華倫夫婦的這段銀幕旅程畫下真正的句點。

▲《厲陰宅：最終聖事》。（圖／華納提供）

▲《厲陰宅：最終聖事》改編自華倫夫婦生涯中最知名的事件「斯莫爾家族鬧鬼案」。（圖／華納提供）

新英格蘭心靈研究協會表示，斯默爾夫婦於1970年代帶家人搬到賓州的住宅，卻聲稱遇上各種奇異的超自然現象。華倫夫婦的女兒茱蒂華倫將在《厲陰宅：最終聖事》中扮演關鍵角色。飾演華倫夫人的女星薇拉法蜜嘉更表示：「這一部與前三部不同。前三部講的是鬧鬼，而這部則是一種清算，觀眾將見證華倫夫婦人生中非常重要的時刻，而且是會讓你屏息的那種重要時刻。」

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《厲陰宅：最終聖事》由系列名導麥可查維斯執導，並由系列推手溫子仁和彼得薩弗蘭擔任製作。《厲陰宅：最終聖事》根據真實事件改編，呈現《厲陰宅》傳奇電影宇宙又一驚心動魄篇章。查維斯所執導的本片劇本出自伊恩戈德堡、理查奈因，和大衛萊斯利強森麥古德瑞克之手，原創故事則是由大衛萊斯利強森麥古德瑞克和溫子仁構思，建構於查德海耶斯與凱利W海耶斯的原創角色之上。

▲《厲陰宅：最終聖事》。（圖／華納提供）

▲《厲陰宅：最終聖事》為華倫夫婦的這段銀幕旅程畫下真正的句點。（圖／華納提供）

電影由飾演「華倫夫婦」的法蜜嘉、威爾森，以及飾演其女兒與男友的米亞湯姆林森、班哈迪共同主演，其他卡司班底還有回歸飾演高登神父的史蒂夫寇特、蕾貝卡卡爾德、艾略特考溫、綺拉洛德卡西迪、寶兒蓋斯頓、約翰布萊瑟頓，以及尚儂庫克，電影預計2025年9月在台上映。

 

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厲陰宅：最終聖事, 華倫夫婦, 斯莫爾家族鬧鬼案

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