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曾受封「趙薇接班人」！黃奕2次離婚跌谷底　靠《似錦》反派翻身

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃奕現年45歲，曾憑《上錯花轎嫁對郎》一炮而紅，後又因《還珠格格3》人氣飆升，甚至被封「趙薇接班人」。不過，她的演藝事業因兩段婚姻風波陷入低潮，形象與事業雙雙受挫。如今，她靠著新劇《似錦》中的精湛演技重獲觀眾青睞，人氣開始回溫，她也坦言：「想翻紅，把打輸的牌再打贏回來。」

▲黃奕在《似錦》的反派演技讓人印象深刻。（圖／翻攝自劇照）

▲黃奕曾被封為「趙薇接班人」。（圖／翻攝自黃奕微博）

黃奕的感情史相當坎坷，2009年與認識僅41天的CEO姜凱閃婚，但婚姻僅維持一年便宣告結束。接著2012年，她與富二代黃毅清再婚，兩人育有一女，但2014年起，夫妻倆頻頻隔空互嗆，她遭男方指控出軌，她則回擊控訴家暴，就連前夫姜凱也跳出來爆料，指黃奕與一名香港富商關係曖昧，收過對方的豪車與房產。這場風暴最終以2014年10月離婚收場，卻也讓黃奕的形象一落千丈。

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▲黃奕在《似錦》的反派演技讓人印象深刻。（圖／翻攝自劇照）

▲黃奕在《似錦》的反派演技讓人印象深刻。（圖／翻攝自劇照）

黃奕曾在訪問中坦承，因為失敗的婚姻，讓她有7年不敢出門見人，直言「人言可畏」。後來直到2018年她才慢慢重返螢光幕，多是以配角身份出現，最近在《似錦》中挑戰演出榮陽長公主，終於再度被觀眾看見，首次飾演狠辣的反派，讓觀眾耳目一新，演技的蛻變與突破獲得許多好評。

對於這次再度受到肯定，黃奕受訪時坦言內心充滿激動與感謝，直言已經很久沒有感受到被認可的感覺，她自信表示接下來會繼續努力，要把過去打輸的牌「一張張再打贏回來」。

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