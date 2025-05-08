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分手妹認「整天都在哭」　控《棒棒堂》拿鐵家暴IG再發聲

記者王靖淳／綜合報導

「分手妹」陳佩佩2022年和前棒棒堂男孩拿鐵（許豪恩）離婚，不料昨（7）日深夜卻突然在IG限動發文控訴前夫家暴、婚內曖昧前隊員的前女友，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，陳佩佩稍早再度透過限動發聲，吐露目前心境。

▲▼陳佩佩。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）

▲陳佩佩、拿鐵2022年離婚。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）

陳佩佩稍早透過IG限動發聲，她坦言長期以來總覺得自己在娛樂圈格格不入，周遭的人似乎從未單單懷著真心，讓她習慣性與人保持距離。她表示過去總認為，自己的存在價值就是「娛樂大家、帶來幸福與美好」，為了不影響外界情緒，她選擇壓抑內心情緒，將負能量深埋心底、不願透露。

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然而這樣的心防，在今天悄然瓦解。陳佩佩表示，她讀完數百則網友的留言後，才意識到原來非親非故的人，會願意花時間，打那麼多字鼓勵、安慰她。她也提到，有過去曾批評她的網友主動道歉，坦承曾誤會她耍大牌、愛理不理人，但在看見她過去的經歷後，改變了想法，並留言說：「我真的誤會你了，對不起。」讓她看完留言後整天都在哭。

▲▼陳佩佩。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）

▲陳佩佩再度透過IG發聲。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）

事實上，陳佩佩昨（7）日深夜在IG限動公開1年半前的情斷真相，「對逃避型人格、言語、行為冷暴力、對外裝好人的人，只能開撕了」，同時tag前夫拿鐵的IG帳號，「美股當沖好玩吧？玩到離婚了呢。」她指控前夫離婚前後對她冷暴力，甚至在私下人設與教會表現有極大反差。她也解釋之所以講出真相，是因為她認為任何人都不該受到如此對待，雖然仍會被有心人士當成是愛生氣的人，但她想實現今年對自己的期許。

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關鍵字

分手妹, 陳佩佩, 拿鐵, 棒棒堂, 離婚

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