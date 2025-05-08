白種元中斷活動「破天荒見爆料者」　直球對決：我也很委屈，一直忍著！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓廚神白種元經營餐飲企業「Theborn Korea」有成，連鎖店一間間擴展，怎料，餐廳近日深陷食品品質、衛生與企業內部管理等多項爭議。他6日正式宣布中斷演藝圈活動，更親自見了曾經指控他霸凌的製作人金在奐（김재환），他一見到對方表示：「我也有很多委屈的地方，但我現在不也是默默地忍著嗎？」兩人進行4小時半的對談，引起圈內關心。

▲白種元直球對決爆料者「我也很委屈，但一直忍著」。（圖／翻攝自스튜디오 오재나 YouTube）



電視台MBC出身的製作人金在奐（김재환）曾爆料白種元仗著名氣欺人，干涉團隊用人，若不滿意就換掉，使得白種元深受霸凌疑雲。日前，白種元剛錄完法國外景節目歸國，金在奐主動出擊到機場接他，他一看到對方就直球詢問：「製作人您為什麼這麼針對我？我們之間有什麼惡緣過節嗎？你為什麼這樣對我？在拍攝《The True-Taste Show》的時候明明很好。」

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白種元曾與製作人金在奐合作綜藝《The True-Taste Show》，沒想到遭對方爆料霸凌，兩人一路從機場內聊到外面，他無奈表示：「我也有很多委屈的地方，但我現在不也是默默地忍著嗎？」金在奐卻反問他「那店主們不就更委屈了嗎？」他則反駁：「為何要扯到店主的事？」

▲白種元解釋錄製節目只是指出不對的地方，沒有嚴苛對待過誰。（圖／翻攝自스튜디오 오재나 YouTube）



金在奐再度砲火質問：「你在《白種元的胡同餐館》裡，指出衛生問題，把餐廳主人弄得好像壞人，這樣沒問題嗎？」白種元否認並解釋：「您不能這樣說，我在《白種元的胡同餐館》裡一次沒有嚴苛對待過誰，我只是指出了錯誤的地方講出來而已。」

白種元正面對決金在奐，並約了私下談話，兩人確實在隔日談了近4小時又30分鐘，金在奐坦言兩人的談話之間確實有誤會也有衝突，只是這段談話並未被公開，金在奐賣關子表示日後才會曝光。

▲白種元否認，表示自己沒有節目濫用職權開除過誰。（圖／翻攝自스튜디오 오재나 YouTube）



至於金在奐過去指控白種元濫權介入節目工作人員配置，白種元無奈表示：「我從未在節目中濫權，我是誰，又怎麼可能去開除出演者？」網傳店主們陸續退股，他也在機場透露「我現在還要去見店主，一起開發新菜單呢。」白種元親自見了金在奐引起圈內熱議，是否有機會扭轉形象，也備受關注。

不過，在此前白種元先一步在YouTube宣布退出演藝圈，「對於今年以來被集中指出的各項議題，我再次真心地向大家道歉。從現在起，我將不再以藝人身份活動，而是作為企業人，將所有熱情與力量全心投入在Theborn Korea的重整與發展上。」未來動態仍待觀察。