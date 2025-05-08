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他是金賽綸最暖大叔！　爆料者妻子點名「謝謝元斌」：給予家人很大安慰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生離世，她的家屬後來出面指控女兒遭金秀賢誘拐，7日又出現重大爆料，她生前的錄音檔公開，內容自爆國二就失身，但金秀賢方面反駁證據全是AI偽造。在眾多爆料之下，舉報者A之妻特地點名演員元斌，「那位低調地來到這裡，給予我們家人很大的安慰」，透露元斌一直給予默默幫助，引起討論。

▲元斌相當疼愛金賽綸。（圖／視覺中國CFP）

▲元斌過去與金賽綸拍攝《大叔》時，相當疼愛她。（圖／視覺中國CFP）

舉報者A之妻提供的自證音檔中，除了透露舉報者A在美國遭襲9刀，攻擊者目標為脖子，但他拼死用雙手抵住刀，才沒釀成大禍，「該案不是單純的偶然犯罪，而是明確的計畫性犯罪，美國FBI已經在進行調查了。」

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A妻透露自己決定站出來爆料的契機，「我想跟金賽綸的媽媽說，我雖然沒辦法完完全全體會您的痛苦，但同樣身為媽媽、女人，我能體會到一部分的心情，不要一個人孤單的戰鬥，可以站起來的。」

▲金賽綸。（圖／翻攝金賽綸Instagram）

▲金賽綸2月離世。（圖／翻攝金賽綸Instagram）

話鋒一轉，A妻提到演員元斌，「起初不知道元斌是誰，不知道是不是在韓國很有名，但是看到您做的事情就知道了，他安靜地來到，表達了尊敬之情，他的人性之美超越我們所想像，真的很感謝。」A妻表示，由於FBI已經介入調查，無法透露太多細節，但突然提到元斌，令各界都驚訝「元斌果然是金賽綸最暖大叔」、「元斌好暖」。

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