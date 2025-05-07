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母親節將至　白冰冰拒絕子弟兵賀節　暖心原因曝

記者葉文正／台北報導

白冰冰日前赴新加坡表演，100多名台灣粉絲特別組團飛過去應援，讓她很感動，她在台上不但唱了自己的經典歌曲，也難得與蔡小虎合體唱《小姐請你給我愛》，兩人互動默契佳，被稱為「最年長的CP」。面對即將到來的母親節，白冰冰不打算慶祝，她坦言：「我最怕母親節了，以平常日度過。」

▲白冰冰(左起)與蔡小虎合唱，沈文程與他們互動。（圖／記者葉文正攝）

▲白冰冰喜愛吃榴槤。（圖／長興影視）

白冰冰與台灣歌手李翊君、龍千玉、張秀卿、蔡小虎、黃仲崑、江志豐、沈文程一起在可以容納上萬人的新加坡室內體育參加「佳樂之夜金曲演唱會2」的演出，白冰冰說：「能跟這麼多位大牌歌手一起演出，真的很難得，每一號人物都是可以獨立辦演唱會的，好像重返歌廳秀時期。」白冰冰在演唱會唱了〈阿娜答〉、〈唱抹煞〉等歌曲。

▲白冰冰(左起)與蔡小虎合唱，沈文程與他們互動。（圖／記者葉文正攝）

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▲白冰冰(左起)與蔡小虎合唱，沈文程與他們互動。（圖／長興影視）

白冰冰主持的民視《超級冰冰Show》上周六獲得全國收視冠軍的佳績，目前也正在新加坡的Singtel TV 佳樂台播出，演唱會前佳樂台特別安排她跟蔡小虎一起舉行見面會，演唱上也一起合唱〈小姐請你給我愛〉，兩人在台上一搭一唱，蔡小虎還作勢單腳跪求婚，逗得台下笑聲不斷，白冰冰笑說：「他以前上我的節目，我們都各唱各的，從來沒有合唱過，我第一次看到他這麼活潑。」兩人在台上的互動超有默契，被稱為是「最年長的CP」。

白冰冰此行除了演唱會外，最特別的是帶了100多名的鐵粉同行，同遊星馬和印尼的民丹島，白冰冰也並在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》(https://www.youtube.com/watch?v=F-0HgZplmiw)分享此趟旅程，只見她一上遊覽車，就有粉絲大喊我愛《超級冰冰Show》，在演唱會上更熱情大喊「冰冰我愛妳」，讓白冰冰聽了很感動。

不過，讓白冰冰更開心的是在民丹島竟然遇到《超級冰冰Show》在印尼的粉絲，問她們最喜歡聽誰唱歌？對方不假思索就說：「蔡佳麟。」可見真的有在看節目，是忠實觀眾，白冰冰也對節目的其他歌手喊話，「要努力點，才能被記住。」

白冰冰此行也大飽口福，尤其是榴槤吃到飽，她說：「我這次吃到黑翅和貓山王兩個品種的榴槤，在台灣是一家人吃一顆榴槤，在這裡我就拚命吃，結果一個人就吃掉一顆半。吃完被提醒會火氣大，又狂喝椰子水，結果喝到肚子超脹。」沒節制的結果，讓白冰冰回到台灣就「燒聲」，她笑說：「吃太補了，太燥熱了。」

母親節將至，但卻是白冰冰最不想面對的日子，她說：「子弟兵會想買花、買蛋糕陪我吃飯，但他們都有母親，我就叫他們不用來了。」白冰冰以平常心過母親節，「他們還是會給我卡片和花，但我跟他們說真把我當媽，就努力做好自己的事業，母親節不用特別準備，我不過節，這對我來說就是個平常日。」

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