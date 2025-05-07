抓包小哈利偷化妝…伊能靜嘆「還是發生了」　溫柔回應感動網

記者蔡宜芳／綜合報導

星二代「小哈利」庾恩利是伊能靜與前夫庾澄慶的兒子，對時尚相當有看法的他，也不時會分享中性、女裝打扮。他近來透過影片分享第一次被伊能靜撞見偷化妝的回憶，坦言當下很害怕，但媽媽的話讓他很感動。

▲庾恩利曾因女裝照引發議論，但媽媽伊能靜無條件支持。（圖／翻攝自伊能靜微博、庾恩利IG）

庾恩利透露，自己小時候就對美有著獨特的追求，而這份對美的敏感，完全來自於母親伊能靜的影響。庾恩利回憶，自己從小就喜歡玩扮家家酒，母親總是像導演一樣，把他們的遊戲過程錄下來，這些影片至今仍是他珍貴的回憶，「美對我來說就是一個角色扮演。」

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庾恩利提到，自己第一次化妝是趁著伊能靜出門時偷偷畫的，當時他翻出媽媽買的小孩化妝套組，隨意在臉上畫。他透露，伊能靜回家看到後，第一句話竟是嘆氣道：「該發生的還是發生了。」

▲庾恩利分享第一次被媽媽撞見化妝的回憶。（圖／翻攝自微博）

庾恩利坦言當下非常害怕，問伊能靜說：「我是不是做錯事了？」但伊能靜卻溫柔地抱起他，說：「為什麼會做錯事？你一直是一個很有藝術天賦的小孩，我知道有一天，你會把你的畫作畫到自己臉上。」這番話讓庾恩利感到被理解，也成為他對美的探索之路上的重要支持。

▲庾恩利透露當時伊能靜並未責怪他。（圖／翻攝自微博）

隨著庾恩利長大，他開始幫媽媽化妝，甚至會刻意加上皺紋、法令紋和魚尾紋。他說，自己曾問伊能靜是否害怕臉上的紋路，但對方認為法令紋的英文叫「smile line」，就代表笑得越多，皺紋就越深，「臉上的紋路代表了你用心體會生活，激情感受情緒」。

這段溫馨對話引網友紛紛表示「他有一個好媽媽」、「伊能靜真的好開明」、「多優秀的小孩，他愛做什麼就做什麼。那些世俗的評價，怎麼能左右一個如此高級又高貴的靈魂」、「他和他媽媽都好會說話啊，後面那幾句說的好好」。