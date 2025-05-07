林芯儀健身3度送急診！「增肌吞食胃痙攣」1週練9次　8個月天天都哭

圖文／鏡週刊

林芯儀日前奪下IFBB的Women's Fit Model女子健身模特兒的全場總冠軍，成為首位拿此殊榮的台灣人，但這冠軍之路走來並不簡單，要1週健身9次、1天吃4餐，才能增肌減脂，但小鳥胃的林芯儀無法進食過多，竟曾3度胃痙攣送急診！

▲除了定期的重訓及有氧運動，林芯儀接受皮拉提斯的訓練。（翻攝自林芯儀臉書）

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去年4月林芯儀為了準備個唱，朋友邀她做體能訓練，她每天從北市內湖租屋處搭公車到新北市三重健身1小時，光是往返的時間就多達1個半小時，友人見她如此有耐心便隨口問：「妳要不要參加健美比賽？」她沒多想就答應，展開了辛苦的冠軍之路。

健身過度 脫水嗓音啞

林芯儀慢慢從健身中找到樂趣，每次有氧1個半小時、重訓30分鐘的規律訓練，讓她體脂肪一路從23％下降到15％，第一次參加「Muscle Star 健美之星」比賽時，穿著三點式比基尼的她，在後台不停深呼吸告訴自己：「只是上台而已。」隨後便挺直了腰桿上台展現體態的力與美，名次雖在後段班，但她仍開心自己完成了第一次比賽。

▲林芯儀（中）與爸媽感情好，還相約一起為了健康開始運動。 （翻攝自林芯儀臉書）

休息3個月後，林芯儀爸爸因跌倒骨折，肌肉萎縮，讓她體悟「父母年紀大了」，為了健康，因此邀約全家一起運動，她說：「以前回嘉義老家都躺在沙發上耍廢，現在回家就是上健身房。」她因此決定參加IFBB的比賽，繼續展開魔鬼訓練。

這一次，林芯儀對自己更加嚴格，在教練要求下，從1天2餐增加到1天4餐，期間曾因進食過多胃痙攣，三度送急診，有次還昏倒撞傷頭，也因健身過量，肌肉過於緊繃，必須靠中醫針灸放鬆筋膜。另外她因脫水，喉嚨過乾，聲音也出現問題，這讓她很擔心歌喉受影響，後來靠著喝中醫水藥潤肺養嗓才康復。

▲林芯儀因聲道閉合不全加上胃食道逆流，嚴重灼傷聲道口。（解碼音樂提供）

德籍男友 打氣變踩雷

人前看似堅強，林芯儀人後其實很脆弱，她說自己8個月來天天都在哭：「針灸在哭、成績不好也哭，備賽壓力大也一個人躲在廁所哭。」連德籍男友Andy越洋為她打氣說：「不要練太壯。」被踩地雷的她怒回：「你以為練壯很容易嗎？」

▲林芯儀奪下IFBB的Women's Fit Model女子健身模特兒的全場總冠軍，成為台灣獲此殊榮的第一人。（翻攝自林芯儀臉書）

還好男友求生意志極高，立即以「Nice Body」「You are always beautiful」等話平息林芯儀的怒火。而在奪冠後，爸媽及男友Andy都以她為榮，當天她1座獎盃、2面金牌在手，除感動萬分，更期許自己能考上教練執照及國際證照，她逗趣說：「現在我是有肩膀的女生，不再是老駝背的林芯儀了。」



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