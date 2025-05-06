潘慧如「無痛存錢法」1年存6萬！　出門花錢有怪癖…3隻豬公用法曝光

記者劉宜庭／綜合報導

藝人潘慧如以穩定演技與生活態度深受粉絲喜愛，今（6日）在社群平台上分享了自己獨特又療癒的「無痛存錢法」，以「每天餵豬公」的儀式感，累積長途旅行的旅費，意外掀起網友共鳴。

▲潘慧如家中會固定擺放三隻豬公。（圖／翻攝自潘慧如臉書）



潘慧如透露，從年輕開始便培養起每天「存豬公」的習慣。她笑說，每天出門回家後，便會把身上的零錢「餵給豬公們吃飽飽」，她的「養豬陣容」相當講究──兩隻專門吃10元硬幣、一隻吃50元硬幣，還有一棵會長高的「零錢樹」，專門收集1元與5元硬幣，滿了就投進捐款箱，成為日常行善的微小實踐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據潘慧如估算，三隻豬公要餵滿約需9到12個月，加上偶爾也會放入幾張鈔票，大約可以存下5到6萬元。這筆錢便成了她長程旅行的現金開銷，完全無需另行預備，「整個超解壓」，更讓她每年能穩定安排出國旅行1至3次。

▲潘慧如大方分享無痛存錢法。（圖／翻攝自潘慧如臉書）



「不只是存錢，更像是慢慢累積一份驚喜的期待。」潘慧如如此形容這項習慣帶來的正向感受，並將此稱為「養豬儀式感」。被問直接存錢不就好了？她表示：「但我覺得那種『沒特別期待 → 意外存到 → 派上用場』的感覺，真的很不一樣。那是一種自己給自己的驚喜，還有一點成就感。」

「對我來說，每次殺豬前後的那個情緒回饋，都很快樂、很療癒。而且也真的會在不知不覺中多存下一筆錢，存得一點都不痛苦，反而很有趣。」最後，潘慧如標註「#殺豬代表要出遊了」的話題標籤，象徵開啟假期倒數的愉悅心情。