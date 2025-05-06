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謝盈萱對腳本突淚崩　一旁秦漢吃便當傻眼「默默離開」

記者許逸群／台北報導

台劇《忘了我記得》今（6日）舉辦媒體茶敘，編導劉若英與飾演父女的秦漢、謝盈萱一同出席分享拍攝過程。與大前輩秦漢首次合作，謝盈萱先前透露，曾與秦漢對戲時「講著講著就哭了」，對親情題材敏感的她今受訪時也坦言：「親情這個議題，真的是我們人生中每個人都要去面對的。」

▲謝盈萱、秦漢、劉若英出席《忘了我記得》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲台劇《忘了我記得》舉辦媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

謝盈萱透露，曾在劇組吃飯與秦漢討論劇本，她時常「講著講著就哭了」。她自嘲：「常看著他（秦漢）抱著疑惑的臉看著我，根本找不到我突然哭的原因。他吃便當慢慢移動就飄走了，可能無法理解這小孩子在幹嘛。但過了幾次，爸爸（秦漢）應該就已經習慣了。」

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▲謝盈萱、秦漢出席《忘了我記得》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝盈萱與秦漢在劇中飾演父女。（圖／記者林敬旻攝）

至於聊到謝盈萱為何突然情緒潰堤，秦漢也笑說「我也想知道」。謝盈萱則坦言，確實對親情議題比較敏感，也感謝《忘了我記得》，讓她能夠用「程樂樂」的視角，跟一個很活潑的父親做一個父女重新的構建。

提到與秦漢飾演父女，謝盈萱笑說，一開始得知時忍不住疑惑說「合理嗎」，後來劇組又找來霍建華飾演她的老公，讓她再一次驚訝。編導劉若英透露，雖然霍建華與謝盈萱是首次在戲劇上合作，但兩人合作默契十足。劉若英接著說：「拍完後，他傳訊息告訴我，要去謝謝盈萱，『她是用生命去付出來拍這部戲』。」讓她相當感動。

▲秦漢出席《忘了我記得》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲完全沒架子的秦漢時常擔任大家的開心果。（圖／記者林敬旻攝）

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忘了我記得, 劉若英, 秦漢, 謝盈萱

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