陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

記者蔡琛儀／台北報導

陳乃榮推出睽違13年的全新專輯《Whisper》，以全新姿態回歸樂壇，包辦詞曲、編曲、演唱及製作，展現他身為全方位音樂人的進化與蛻變。今（6日）他舉辦記者會，老婆賴琳恩雖然人沒到場，但還是送上「性感睡衣」與補身「鱉鞭酒」為老公打氣，不過陳乃榮自豪，平時「體力」很好，年輕時更是驚人：「一個禮拜至少七次，體驗感當然是OK。」

▲▼ 陳乃榮收到老婆送的鱉鞭酒和性感睡衣。（圖／記者黃克翔攝）

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兩人交往6年，結婚8年多，愛情長跑了近15年，但一直沒有生小孩的打算，但他今天突然透露：「其實我有個一歲半的女兒。」原來是他們認養了一隻白色的米克斯小狗，直接把愛犬當成狗女兒對待，他表示，自己沒有打算生小孩，也已經和老婆討論後達成共識，「我們兩人世界加上狗狗就很幸福，而且下半年還有一些音樂計畫。」兩人也很少公開放閃，被懷疑婚變，他澄清真的沒有，只是很懶得PO文，「我們過年的時候才在IG限動放過合照。」

▲▼陳乃榮、賴琳恩結婚多年，不打算生小孩，但領養了一隻小狗 。（圖／翻攝賴琳恩臉書）

陳乃榮專輯裡的歌曲有好幾首歌都和老婆有關，像是日常散步為靈感的〈一起散步吧〉、還有反映婚姻日常的〈愛妻守則〉、賴琳恩最喜歡的〈如果沒有你我想我已經陣亡了〉，談到「愛妻守則」，陳乃榮說一定是「把老婆放第一」：「她做什麼都是對的，道歉也不能只用演的，所以我都會先道歉，也會真的反省自己，自省很重要。」不過又自爆是「虛心接受，屢教不改」。

雖然夫妻倆平常沒特別過節，也很少會在社群上放閃，但每天就像過節一樣，他看到老婆喜歡的東西就會買回家送她，宛如真人版韓劇〈苦盡柑來遇見你〉的男主角「梁寬植」，他笑說，其實自己也有被說長得和飾演中年寬植的韓星朴海俊長很像。他也宣布將於6月22日晚間7點在 NUZONE 舉辦《Whisper》專輯演唱會，預告老婆到時也會到場。

▲陳乃榮推出新專輯《Whisper》。（圖／記者黃克翔攝）