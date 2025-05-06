ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

才花50萬元做正顎　關韶文無奈宣布「今二度動刀」原因曝光：很想哭

記者蔡琛儀／綜合報導

YouTuber「關關」關韶文2023年花了50萬進行正顎手術，但因為發現上排牙齒的齒列又移動，今天要進行二度手術，直言：「本來不想跟大家講的，但我決定還是要勇敢面對。」透露自己打了4排骨釘，也乖乖配戴矯正器，術後一年才拆牙套，卻發生連醫生都說很特別的情況，「很想哭，但只能面對。」

▲▼關韶文進行第二次正顎手術 。（圖／翻攝關韶文IG）

▲關韶文今天將進行第二次正顎手術。（圖／翻攝關韶文IG）

關關說，他的下排牙齒最近又變得相對突出，找了牙醫和整形外科診所檢查，「做了各式各樣的X光檢測，最後確定上排牙齒真的被移動了。」醫生和他討論了幾種可能，「有可能咬肌太過有力，畢竟訓練了30年大吃大喝的性格，打肉毒也沒用的狂啃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

關關雖然已經把牙齒重新調整，戴牙套也戴了半年，「但下排牙齒就算推進去，上排牙齒也沒辦法推下來。」最終關關決定在今天進行第二次正顎手術，「我知道可能會被笑，我知道可能很痛苦，我知道那些我不想面對的要再來一次。」

但他認為：「頭都洗一半了，誰知道身體和器官最後會有這樣的反應，如果可以，我當然想要弄到牙齒應該要有的樣子。」昨晚他也開直播與粉絲分享自由的無奈心情，由於接下來他要吃一個月的流質食物，因此關關也在昨天趕快嗑了滑蛋牛肉飯、乾炒牛河、肉粽、雞排、水餃。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

推薦閱讀

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

關韶文

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 才花50萬元做正顎　關韶文無奈宣布「今二度動刀」原因曝光：很想哭
  2. 汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況
  3. 印度搭臥舖15hrs！旅遊達人患嚴重呼吸道感染　入院吸氧畫面曝
  4. 快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議
  5. 小孟老師／5月6日星座運勢　天蠍桃花狂噴！魔羯脫單日
  6. 啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面
  7. 10年前在後台見羅PD得大賞！　《黑白大廚》導播感動圓夢
  8. 「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊
  9. 台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回
  10. 百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366