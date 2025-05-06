才花50萬元做正顎　關韶文無奈宣布「今二度動刀」原因曝光：很想哭

記者蔡琛儀／綜合報導

YouTuber「關關」關韶文2023年花了50萬進行正顎手術，但因為發現上排牙齒的齒列又移動，今天要進行二度手術，直言：「本來不想跟大家講的，但我決定還是要勇敢面對。」透露自己打了4排骨釘，也乖乖配戴矯正器，術後一年才拆牙套，卻發生連醫生都說很特別的情況，「很想哭，但只能面對。」

▲關韶文今天將進行第二次正顎手術。（圖／翻攝關韶文IG）

關關說，他的下排牙齒最近又變得相對突出，找了牙醫和整形外科診所檢查，「做了各式各樣的X光檢測，最後確定上排牙齒真的被移動了。」醫生和他討論了幾種可能，「有可能咬肌太過有力，畢竟訓練了30年大吃大喝的性格，打肉毒也沒用的狂啃。」

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關關雖然已經把牙齒重新調整，戴牙套也戴了半年，「但下排牙齒就算推進去，上排牙齒也沒辦法推下來。」最終關關決定在今天進行第二次正顎手術，「我知道可能會被笑，我知道可能很痛苦，我知道那些我不想面對的要再來一次。」

但他認為：「頭都洗一半了，誰知道身體和器官最後會有這樣的反應，如果可以，我當然想要弄到牙齒應該要有的樣子。」昨晚他也開直播與粉絲分享自由的無奈心情，由於接下來他要吃一個月的流質食物，因此關關也在昨天趕快嗑了滑蛋牛肉飯、乾炒牛河、肉粽、雞排、水餃。