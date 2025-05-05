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《搜查瑠公圳》李雪強忍幽閉恐懼症　整頭打石膏「僅露出2個鼻孔」崩潰

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣治安史上首宗離奇女分「屍」命案的電影《搜查瑠公圳》，飾演「無頭女屍」阿美的李雪，是所有演員中唯一擁有兩顆頭顱的角色。為了完全擬真打造無頭女屍，電影公司使用一比一還原的翻模技術，在開模的過程當中，僅留鼻孔讓演員呼吸，李雪的頭整個被圍住活在黑暗之中，一度出現呼吸急促等幽閉恐懼症狀，至今仍不敢直視自己的擬真人頭。

▲《搜查瑠公圳》（左起）李雪、姚淳耀、潘儀君、梁修身、伯樂影業總經理林敬修、出品人代表邱瓈寬、導演賴俊羽、朱軒洋、朱栢康、王振復。（圖／伯樂影業）

▲《搜查瑠公圳》李雪飾演被害者死狀淒慘。（圖／伯樂影業）

李雪在電影中飾演死狀淒慘的被害人「阿美」，也是他第一次挑戰推理驚悚片，電影一開場就慘遭毒手。在整部電影中可說是吃盡苦頭，不僅要忍受幽閉恐懼症發作打製作第二顆頭顱，在那個年代女性家暴更是家常便飯。

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談到角色阿美，李雪也有感而發：「她真的死得太冤了。那時代的家暴被當成家務事，女人只能忍耐或逃跑，這讓我非常不解也憤怒。演出時我把這股情緒壓下來，讓自己真正進入那個無聲吶喊的狀態。」

▲《搜查瑠公圳》（左起）李雪、姚淳耀、潘儀君、梁修身、伯樂影業總經理林敬修、出品人代表邱瓈寬、導演賴俊羽、朱軒洋、朱栢康、王振復。（圖／伯樂影業）

▲《搜查瑠公圳》李雪融入1960年代飾演純樸婦女。（圖／伯樂影業）
 
這次為了電影，李雪本人去翻模斷頭，臉上覆蓋10幾層的石膏，只露出兩顆鼻孔，讓原先以為自己沒有幽閉恐懼症狀的她，驚覺：「拍完我才發現我可能有幽閉恐懼症！」在電影中飾演女記者的吳卓源，回憶發現頭顱的戲，至今仍記憶猶新，「那個頭真的是直接給我惡夢，那天我只有一場戲，到現場已經是深夜了，但一走進去就渾身不對勁。」

▲《搜查瑠公圳》（左起）李雪、姚淳耀、潘儀君、梁修身、伯樂影業總經理林敬修、出品人代表邱瓈寬、導演賴俊羽、朱軒洋、朱栢康、王振復。（圖／伯樂影業）

▲《搜查瑠公圳》李雪也擔任試片會主持人。（圖／伯樂影業）

以《破地獄》一片剛拿下香港金像獎最佳男配角的朱栢康今天首次看完片，特別暢談參與此片心情：「這個角色對我來講，看到劇本時，我覺得我自己撿到寶！是很有層次的一個角色！」在旁的李雪笑說：「撿到『寶』是在講我嗎？！」全場觀眾笑翻。
 
提及得獎後首次來台參與《搜查瑠公圳》宣傳的心情，朱栢康表示：「 我到現在還沒有很清醒！這是我第一次看到完整的電影，可以感受到整個劇組滿滿的用心非常感動，來台灣第一部的電影就獻給《搜查瑠公圳》我感到非常值得！」說完後全場觀眾報以熱烈鼓掌！曾合作的潘儀君則對著朱栢康表示：「很開心跟我的偶像站在一起（指朱栢康），希望下次不用再等七年！」

▲《搜查瑠公圳》朱栢康。（圖／伯樂影業）

▲朱栢康以《破地獄》一片剛拿下香港金像獎最佳男配角。（圖／伯樂影業）

吳卓源表示大家在鏡頭裡看起來，會有她和頭顱很遠的錯覺，真實現場頭顱就在她的眼前，「我們拍了好幾遍，第一遍嚇到的感受是真的嚇到，特效做得太好了，我不需要去演，他們直接給我一顆最赤裸、最寫實的一顆頭。」

當初李雪在看到劇本時，就被角色深深吸引，雖然一登場就「分屍」，但這個改編自真人真事的角色讓她很想與事件中的當事人產生某種連結，並透過演出傳遞情感。為了詮釋阿美，李雪除了練習當年較保守的台語口音，還接受打鬥訓練，只為呈現角色的無助與掙扎。

▲《搜查瑠公圳》（左起）李雪、姚淳耀、潘儀君、梁修身、伯樂影業總經理林敬修、出品人代表邱瓈寬、導演賴俊羽、朱軒洋、朱栢康、王振復。（圖／伯樂影業）

▲《搜查瑠公圳》朱軒洋久違公開露面。（圖／伯樂影業）

在電影中，慘遭「恐怖情人」分屍的李雪在現實生活中雖然沒有遇過恐怖情人，但身邊有人曾遇過類似的狀況，她也提醒大家一定要提高警覺，保護自己，若真的遇上恐怖情人，「當下若情緒失控，最重要的是先穩定對方情緒，再尋求親友協助，才能比較安全地處理。」

▲《搜查瑠公圳》（左起）李雪、姚淳耀、潘儀君、梁修身、伯樂影業總經理林敬修、出品人代表邱瓈寬、導演賴俊羽、朱軒洋、朱栢康、王振復。（圖／伯樂影業）

▲《搜查瑠公圳》姚淳耀。（圖／伯樂影業）

不過，在電影中吃盡苦頭的李雪，談起和他對戲最多的演員朱栢康，過程中讓他受益良多，直呼很感謝他，「他會主動和我聊天、安慰我，拍戲時還會不斷道歉問我還好嗎，讓我更能自然地投入情緒，非常感動。」電影即將於5月22日全台正式上映。

▲《搜查瑠公圳》（左起）李雪、姚淳耀、潘儀君、梁修身、伯樂影業總經理林敬修、出品人代表邱瓈寬、導演賴俊羽、朱軒洋、朱栢康、王振復。（圖／伯樂影業）

▲《搜查瑠公圳》朱軒洋體驗1960年代辦案，直呼只能土法煉鋼。（圖／伯樂影業）

 

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