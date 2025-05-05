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李奧納多打破魔咒！　「26歲女友交往2週年」飛海島慶祝超甜

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）感情生活一直是矚目焦點，交往對象年紀幾乎沒有超過25歲，2024年曾傳出他疑似收心，與26歲的義大利女模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）訂婚，可惜事後證實為謠言。不過，近來兩人已經交往兩週年，不只打破了25歲的魔咒，小倆口還前往海島度假慶祝，感情依舊甜蜜。

▲李奧納多狄卡皮歐的善行引起熱議。（圖／達志影像）

▲李奧納多狄卡皮歐近日與女友歡慶交往2週年。（圖／達志影像）

根據外媒報導，李奧納多狄卡皮歐與維多利亞伽里蒂近日在西班牙小島度假，前往高檔餐廳享用高級的和牛、魚子醬，低調慶祝交往兩周年，消息人士透露，李奧納多近來積極健身並保持健康飲食，這次的改變不是為了電影角色，更是為了能更長久、健康地陪伴在女友身邊。情場浪子這次似乎真的想定下來。

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▲維多利亞伽里蒂現年26歲。（圖／翻攝自Vittoria Ceretti Instagram）

▲維多利亞伽里蒂現年26歲。（圖／翻攝自Vittoria Ceretti Instagram）

李奧納多狄卡皮歐過去因為每一任女友都沒有超過25歲，且大多在滿25歲前就與他分手，因而成為外界揶揄的對象。對此，他曾私下表示厭煩，希望擺脫這種負面標籤。他去年曾傳出與女友訂婚的消息，最終被證實為謠言，但這段感情的穩定仍讓外界刮目相看。

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