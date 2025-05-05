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《難哄》章若楠合作男神！導演是「台灣偶像劇之父」明道驚喜客串

記者黃庠棻／台北報導

「氧氣美女」章若楠近期因與白敬亭主演《難哄》而爆紅，人氣更是水漲船高，加上她清秀的臉蛋，更被譽為擁有一張「初戀臉」，成為新一代的「初戀女神」。

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

而章若楠和「陸劇男神」陳星旭共同主演的《你也有今天》今（5）日起在中天娛樂台播出，該劇改編自同名小說，更請來過去曾執導《王子變青蛙》、《放羊的星星》、《命中注定我愛你》等多部台灣偶像劇的「偶像劇之父」陳銘章來擔任導演。

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該劇講述章若楠飾演天真爛漫的菜鳥律師「成瑤」，剛進職場的她，沒想到頂頭上司竟是陳星旭所飾演的刁鑽毒舌老闆「錢恆」，兩人意外合租房子成為室友，展開一段相愛相殺、日久生情的辦公室愛戀。

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

《你也有今天》除了甜蜜的戀愛劇情之外，更融合輕喜劇的元素，不時上演男女主角個性反差的搞笑效果，尤其章若楠在劇中生性大喇喇，與陳星旭是天南地北，兩人碰撞一起笑料不斷，首集章若楠還不知道陳星旭是自己律師事務所的老闆，誤把他當作「男公關」。

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

為此，章若楠在戲中與陳星旭同租一個屋簷下時，堅持與對方約法三章，像是不能裸露身體、不能隨便帶人回家等，還因為顧慮男方從事特種行業容易有傳染病，她瘋狂消毒兩人共用的廁所，讓陳星旭差點成為告自己員工誹謗的老闆。

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

除此之外，章若楠在劇中還搞了許多烏龍，像是醉酒後覬覦陳星旭美色，竟直接上手摸老闆，嘴裡還說著「老闆，這麼近距離看你感覺更帥，要不是看在你臉的份兒上，我才不搭理你，不過你那麼有錢，該不會是整的吧？鼻子這麼挺，是墊的嗎？」，邊說邊捏陳星旭的臉頰和鼻子，醉後失態成為劇中一大笑點。

導演陳銘章拍攝《你也有今天》時，更請來「霸總始祖」明道友情客串，他與陳星旭「兩代霸總」同框成為劇中一大亮點，明道飾演曾當過演員的「陳老闆」，有一段台詞是當他被問及過往演員經歷時，他自嘲回應「拍過一些小小的偶像劇，不是很紅」，還說曾演過「極品變態的霸總」。

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲明道驚喜客串《你也有今天》。（圖／中天娛樂台提供）

這段劇情也讓人勾起回憶，想起明道當年在《王子變青蛙》裡的角色，引發討論，很多網友紛紛提到「明道那時是大家的夢中情人」、「聽到明道說自己不是很紅時都笑了」，而陳星旭對於此次能和明道合作，覺得很是榮幸，更表示對於「霸總」這個稱號，他心目中第一人選非明道莫屬。

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《你也有今天》由章若楠、陳星旭主演。（圖／中天娛樂台提供）

陳星旭在《你也有今天》除了完美塑造霸氣形象之外，他因為健身而身材結實，更成為行走的衣架子，劇中穿起西裝格外帥氣，也被冠上「西裝暴徒」稱號，而陳星旭對於這樣的稱號相當滿意，但外表看似高冷的他，被粉絲發現拍攝親密戲或是害羞時，特別容易耳朵紅。

在劇中，陳星旭與章若楠有多場親密戲，像是「儲物間吻戲」、「帳棚吻」等，都被抓包耳朵脹紅，他解釋是因為當時拍攝時上海天氣很熱，溫度高達40度，但許多粉絲對於他的解釋則持保留態度，也有人笑說他居然這麼害羞，就連章若楠看到他耳朵紅都吐槽「心裡又不平靜了」。由章若楠和陳星旭主演的愛情時裝劇《你也有今天》今（5）日起週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

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章若楠, 陳星旭, 你也有今天

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