麋先生奪金曲背後藏洋蔥！　以諾鬆口吐最大1遺憾

▲ 麋先生〈去飛翔〉成為畢業季療癒神曲。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團麋先生MIXER今年推出單曲〈去飛翔〉，以溫暖勵志的氛圍陪伴歌迷，被稱為是「年度畢業季療癒神曲」，隨著畢業季到來，麋先生再推出「去飛翔畢業季」影像募集的特別活動，邀請學生記錄屬於自己的青春紀念，引起歌迷廣大迴響，活動推出後，投稿雪片般湧入，不僅有學生為此熬夜剪片，更有不少學生家長來信表達支持，其中一位甚至寫下近千字真摯長信，盼替女兒「圓夢」。

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▲ 麋先生號召歌迷共同打造畢業MV。（圖／相信音樂提供）



以諾也回憶起學生時代多次報考音樂班，母親總是親自陪他搭火車南北奔波、往返5小時，支持他的音樂夢，他說：「當時沒有太多感覺，但後來回想，才發現媽媽一直都在，奉獻她所有的心力。」他也提到，2014年對他來說是人生起伏很大的一年，那年麋先生拿下第一座金曲獎，卻也是母親離世的一年，遺憾無緣讓她親眼見證一切。

其他團員也分享，在追夢過程中都深刻感受到家人的支持和牽掛，雖然父母最初難免擔憂音樂路的不確定性，但當看見孩子站上舞台發光發熱，那些不安便漸漸化為驕傲與安心，成為他們最堅強的後盾。

團員也回憶起陪伴青春時光的經典歌曲，包括周華健的〈朋友〉、伍思凱的〈分享〉等等，那時他們也曾幻想，未來能創作出一首專屬學生、陪伴大家成長的歌曲，現在〈去飛翔〉真的成為許多學生畢業回憶中的主題曲，對他們來說，是完成了一個從小放在心裡的夢想。

