魏浚笙頸部遭「20公分撕裂」！躺船艙眼神呆滯　驚悚傷勢照曝光

香港男星魏浚笙(Jeffrey)近年在演藝圈表現亮眼,然而卻在拍攝新電影期間卻傳出嚴重受傷。他於Instagram上公開傷勢照,畫面令人觸目驚心。

▲魏浚笙在海上拍攝時受傷。(圖/翻攝自Instagram/jeffreyngai)



魏浚笙於3日更新Instagram貼文,共有5張照片和1則影片,從背景看來是在海上取景拍攝,卻不慎發生意外,他平躺在船艙上,神情呆滯、眼神空洞,頸部先以紗布止血,之後被迅速送往醫院接受治療。

據港媒《東網》報導,雖然魏浚笙到醫院後仍清醒,能夠自行坐起,但下巴和頸部多處出現又深又長的撕裂傷痕,其中一道更長達約8吋(約20公分),另有明顯S形血紅傷口與大片瘀傷,傷勢嚴重。他在貼文中感性寫下:「不幸中之大幸,多謝天父保佑。受傷個刻,個腦一片空白,多謝劇組上上下下的照顧。」

▲魏浚笙受傷。(圖/翻攝自Instagram/jeffreyngai)



藝人「娃娃」魏如萱、蔡卓妍、鄭秀文、彭秀慧和崔乘飛等人都在留言區中表達關心,「早日康復」、「Omg!! Speedy recovery」、「Rest well. Take care. (祈求天父保守你康復過程)」、「感謝天父保佑」、「Get well soon Jeffrey」。

經紀人向港媒《東網》表示:「Jeffrey今天在拍攝電影期間不慎受傷,經過劇組及醫護人員悉心照顧及治療後,目前並無大礙,現已回家休息。感謝大家的關心和祝福!」