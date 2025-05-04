魏浚笙頸部遭「20公分撕裂」！躺船艙眼神呆滯　驚悚傷勢照曝光

記者張筱涵／綜合報導

香港男星魏浚笙（Jeffrey）近年在演藝圈表現亮眼，然而卻在拍攝新電影期間卻傳出嚴重受傷。他於Instagram上公開傷勢照，畫面令人觸目驚心。

▲魏浚笙在海上拍攝時受傷。（圖／翻攝自Instagram／jeffreyngai）



魏浚笙於3日更新Instagram貼文，共有5張照片和1則影片，從背景看來是在海上取景拍攝，卻不慎發生意外，他平躺在船艙上，神情呆滯、眼神空洞，頸部先以紗布止血，之後被迅速送往醫院接受治療。

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據港媒《東網》報導，雖然魏浚笙到醫院後仍清醒，能夠自行坐起，但下巴和頸部多處出現又深又長的撕裂傷痕，其中一道更長達約8吋（約20公分），另有明顯S形血紅傷口與大片瘀傷，傷勢嚴重。他在貼文中感性寫下：「不幸中之大幸，多謝天父保佑。受傷個刻，個腦一片空白，多謝劇組上上下下的照顧。」

▲魏浚笙受傷。（圖／翻攝自Instagram／jeffreyngai）



藝人「娃娃」魏如萱、蔡卓妍、鄭秀文、彭秀慧和崔乘飛等人都在留言區中表達關心，「早日康復」、「Omg!! Speedy recovery」、「Rest well. Take care. （祈求天父保守你康復過程）」、「感謝天父保佑」、「Get well soon Jeffrey」。

經紀人向港媒《東網》表示：「Jeffrey今天在拍攝電影期間不慎受傷，經過劇組及醫護人員悉心照顧及治療後，目前並無大礙，現已回家休息。感謝大家的關心和祝福！」