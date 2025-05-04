記者黃皓瑋／綜合報導

美國男星柯克梅達斯（Kirk Medas）曾是人氣實境秀《佛羅里達海岸》（Floribama Shore）的班底，開朗性格獲得許多觀眾喜愛。他近期突然傳出因嚴重的胰臟炎引發敗血症，被送入加護病房治療，與病魔奮戰2周後仍不幸離世，享年33歲。

▲柯克梅達斯因急性壞死性胰臟炎住進加護病房，最終不致離世。（圖／翻攝自IG／kirkmedas、aimeeelizabethhall）

柯克梅達斯的好友，與他同為《佛羅里達海岸》班底的女星艾咪霍爾（Aimee Hall），2日在IG貼出柯克梅達斯帶著氧氣面罩、手上插滿管線躺病床上的模樣，不捨透露好友因罹患急性壞死性胰臟炎，已經住進加護病房2周，並拜託廣大的網友與她一起祈禱。

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▲柯克梅達斯與《佛羅里達海岸》班底。（圖／翻攝自IG／aimeeelizabethhall）

不料當天稍晚柯克梅達斯就傳出了離世噩耗，艾咪霍爾隔天也發文悼念好友，心碎表示：「沒有想到上一次我們一起出去玩，會是我最後一次有機會擁抱他，如果我知道的話，一定會再抱得久一點。」引發許多網友鼻酸。

經常透過IG分享生活、與粉絲互動的柯克梅達斯，在他送醫不久前的4月16日，曾曬出1張露出開心笑容的照片，未料成為了他的最後貼文，讓大批粉絲感到不捨與遺憾，紛紛湧入貼文留言哀悼。