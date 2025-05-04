獨／大元愛犬小柱「繁殖場被割聲帶」　不捨淚崩：想讓牠幸福

記者蕭采薇／專訪

女星林艾璇（大元）出道多年轉型成為演員，演技也受到包括「台北電影獎」等獎項入圍肯定。戲外與歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑長達11年，去年結婚的兩人，也領養了愛犬「呂小柱」。外表可愛的小柱，其實是從繁殖場被救出的配種犬，聲帶甚至被割掉，身世令人心疼。聊到一半，大元更落下了不捨的眼淚。

▲大元帶著愛犬小柱，到東森慈愛動物醫院「曼哈頓動物醫院」做寵物健檢。（圖／記者湯興漢攝）

其實在領養小柱前，大元和鼓鼓的愛犬「米奇」和「底迪」相繼去世，一方面寵物離開的心情還沒平復，一方面本來也還想再過一段不被寵物綁住的自由日子，直到將近一年半後，小柱命運般的出現。

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「因為我們很少有自己的時間，所以不用養狗的時候，我們就一直瘋狂的就是出國。可是其實我們兩個都非常的愛狗，然後時不時就會看到一些就是認養會啊，之類的消息跑出來。」小柱就是在這樣的狀況下遇到，大元回憶：「我是去了看了兩次，才決定要養小柱。」

▲大元帶著愛犬小柱，到「曼哈頓動物醫院」做寵物健檢。（圖／記者湯興漢攝）

大元坦言，一開始心裡還有個聲音想著「不行不行，我還是想要多一點自己的時間。」反而是鼓鼓覺得，時機差不多到了，大元笑說：「因為我們其實就是一直在忍耐，我有時候在路邊看到別人的狗，還會停下來跟他們玩、說話，主人大概會覺得我很奇怪。」

小柱是從繁殖場被救出的馬爾濟斯，原本中途推測他年紀大概3到5歲。大元帶著小柱到曼哈頓動物醫院做例行檢查，然而經過獸醫評估，懷疑小柱其實年紀遠遠超過該範圍，也讓大元更加心疼，沒想到他已經在那樣惡劣的環境中，待了這麼多年。

▲小柱原本有點怕人，如今在愛的灌溉下，已經成為黏人小狗。（圖／記者湯興漢攝）

大元回憶：「我記得那時候在認養會看到小柱，他就一隻狗縮在角落。」有如班上最邊緣的同學，也讓他們對小柱印象特別深刻，大元說：「我就覺得我們可以盡一份心力，至少就是幫一隻狗狗，讓他可以有幸福的下半生。」

看著如今白淨可愛的小柱，很難想像牠其實在繁殖場被割去了聲帶，腿也因為長期關在籠內而有影響。再加上被大元和鼓鼓領養前，小柱曾被退養過一次，讓牠一開始並不太信任人類，大元和鼓鼓也是經過一段時間培養感情，給小柱足夠的空間適應新環境，小柱才漸漸卸下心防，成為一隻黏人小狗。

▲白淨可愛的小柱，其實是從繁殖場被救援出的狗狗。（圖／記者湯興漢攝）

最後，我們問大元，最想對小柱說的話。沒想到話還沒說出口，大元濕了眼眶，一度說不出話來。大元哽咽說道：「雖然好像是好像是我救牠，讓牠下半輩子可以很幸福。但我也要謝謝牠，來到我生命中，帶給我很多快樂。謝謝你小柱，我只希望你能快快樂樂的，我會盡我所能，讓你每天都是快樂小狗。」

▲大元聊起要給小柱的話，還沒說出口就紅了眼眶。（圖／記者姜國輝攝）