浩子阿翔美國辦公室曝光　悲嘆自己只有神經失調

記者葉文正／台北報導

Yahoo奇摩與「浩角翔起」浩子（謝炘昊）、阿翔（陳秉立）與顏永烈主持的YouTube網路節目《鬧著玩》， 攜手合作推出全新特別企劃《Yahoo x 鬧著玩 去美國Long Stay》，歷經前幾集努力熟悉美國街道，體驗製作舊金山名產「幸運餅乾」等行程，這回終於要帶著觀眾前進美國舊金山最著名地標金門大橋，還要開箱Yahoo舊金山辦公室，三個人久違合體，依舊鬧出不少笑話。

▲浩子在舊金山大橋突然莫名感動。（圖／節目提供）

「我被它感動到了。」一行人才剛抵達金門大橋旁的拍攝點，讓浩子已忍不住感動情緒直言，「像是站在舊金山灣的兩個門神站得直挺挺，然後很有擔當地說『交給我』！」不只浩子，《鬧著玩》團隊一行人也都搶著與金門大橋合照，還帶著觀眾尋找拍攝金門大橋的秘境，現場示範起如何與金門大橋合照，並一窺橋樑鋼筋的秘密。

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▲浩子(左起)阿翔與顏永烈鬧不少笑話。（圖／節目提供）

這趟團隊還有個任務就是要開箱舊金山Yahoo辦公室，只是當天負責駕駛的顏永烈因為太緊張一直開錯路，車內團員還為此吵的一團亂，終於在市區繞了好幾圈才抵達目的地，舊金山Yahoo辦公室也沒讓大家失望，走進辦公室映入眼簾的就是舊金山市區景觀，讓團隊都露出羨慕神情。

▲辦公室曝光。（圖／節目提供）



與Yahoo在舊金山辦公室的台灣員工見面，一行人把握機會，不僅趁機享用起員工餐點，更與台灣朋友們比賽沙包遊戲，在聊天中一探Yahoo的工作福利，包含彈性工作模式、員工身心健康照護、公益日等，讓團隊羨慕之餘，忍不住感嘆令人稱羨的福利還是要搭配員工們的自律，浩子也自嘲，「我們團隊只有自律神經失調！」