薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

記者葉文正／台北報導

前主播薛楷莉日前被報導，與前男友有糾紛，甚至對方提告控她詐欺取財，今天她發臉書表示，已趕回台灣處理此事，並指出：「邱先生的部分說法與事實不符，已對我個人聲譽造成嚴重影響，也請外界勿輕信未經查證的片面言論。」

▲薛楷莉回台灣了。（圖／中天新聞提供、茱莉亞婚紗拍攝）

根據報導，薛楷莉涉嫌2022年間，得知前男友擔心因投資糾紛被黑道纏上後，稱可透過電視台主管找幫派人士協助，要男友去銀行大額提領現金420萬元，再由警察護送薛楷莉到電視台門口，事後男友打聽處理進度發現錢根本沒送出去，憤而提告，台北地檢署在4月22日依詐欺取財罪嫌起訴薛楷莉。

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▲薛楷莉認為對方所述部分不是事實。（圖／翻攝臉書）

薛楷莉當時第一時間也回應了《Ettoday新聞雲》的記者，當時她說沒有收到任何訊息，也質疑此官司的真實性，並表示要和律師討論後才能知道要如何回應。

而她今天也發文提出聲明：

本人多年來靠自己努力轉換跑道，考取專業證照，投入職場發展，一直秉持誠信原則。針對邱先生目前對我的指控，我坦然面對。此次新聞一出，我也立即請假返台，與律師討論後續法律處理。

邱先生的部分說法與事實不符，已對我個人聲譽造成嚴重影響。對此我深感遺憾，也請外界勿輕信未經查證的片面言論。目前相關事宜已交由律師處理，我相信司法自會還我清白。