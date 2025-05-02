Elkie「慢性一氧化碳中毒」台北家中昏倒！室友救她一命　經紀人：我嚇壞了

記者吳睿慈／台北報導

女星Elkie（莊錠欣）過去從南韓女團CLC出道，現以solo身份積極在歌壇發展，近期都在台灣工作的她，2日突然傳出一氧化碳中毒，嚇壞大批粉絲。稍早，《ETtoday》致電經紀人，對方報平安表示「現在Elkie已經回到家中休養了」，但語氣還是很擔心表示「接到Elkie昏倒的電話嚇壞了」，工作將暫停順延一週，下週一還要再做一次高壓氧治療。

▲Elkie日前剛舉辦LOVE is 新歌發布會。（圖／艾曼鑫影音提供）



Elkie此次為「慢性一氧化碳中毒」，29日就已經出現身體狀況不適，當天中午左右告知經紀人「我的頭好痛」，原以為是重感冒，30日一整天在家裡寫歌休養，沒想到是一氧化碳中毒，直到5月1日上午感到全身無力、發軟在房裡昏倒。

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昏倒約莫10分鐘，室友各務禮美奈發現Elkie不對勁，緊急打電話叫救護車，才沒釀成大禍。經紀人表示「接到電話時嚇壞了」，醫生表示Elkie是慢性一氧化碳中毒，必須觀察一個月看腦部有沒有損傷，下週一還有高壓氧治療並看報告。

▲▼ Elkie慢性一氧化碳中毒在家中昏倒，室友救她一命。（圖／翻攝自Elkie IG）



經紀人代報平安表示「Elkie目前已經回到家中休養」，會以藝人身體狀況為優先，現在工作暫停、全都順延一週了。另外，由於室友各務禮美奈30日另有工作，因此30日不在家，目前沒有一氧化碳中毒的現象，但會一併觀察狀況。

Elkie也在IG報平安，並呼籲大家平時務必提高警覺，重視居家安全及身體警訊，「一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的。家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風。不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生。強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命。」