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「國民初戀」聖司回來了！吉卜力最浪漫動畫《心之谷》5月重返大銀幕

記者吳睿慈／綜合報導

日本吉卜力工作室最浪漫作品《心之谷》適逢上映30週年，官方2日宣布將重返台灣大銀幕，本片1995年在日本上映時，不僅超過208萬人次觀影，榮登年度日本電影票房冠軍，片中男主角天澤聖司帥氣溫柔、才華洋溢，也成為不少少女們心中的「國民初戀」，更在美國知名影評網站「爛番茄」榮獲95％高分好評。

▲▼ 「國民初戀」聖司回來了！吉卜力最浪漫動畫《心之谷》5月重返大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲《心之谷》裡的聖司被譽為「國民初戀」。（圖／甲上娛樂提供）

心動純愛系動畫《心之谷》描述喜愛閱讀的初中少女月島雯與天澤聖司因圖書館的借書卡相識，發展出互相鼓勵的青春愛情故事。不僅在日本造成轟動，電影在歐美的評價也相當優異，入選百大最佳日本動畫電影，英國《Time Out》週刊也將《心之谷》評為百大動畫片中的第54名，歐洲Film4數位電視台同樣將該片列為前25大動畫片名單，足見《心之谷》影響了全世界。

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▲▼ 「國民初戀」聖司回來了！吉卜力最浪漫動畫《心之谷》5月重返大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲《心之谷》後來還有延伸出系列作品《貓的報恩》。（圖／甲上娛樂提供）

片中不僅有悅耳動聽的經典配樂，更搭配月島雯與天澤聖司的暖心台詞「只要有你在，我就會努力」、「讓我陪著你」、「我想跟上他的腳步」，而月島雯所寫的劇中劇角色「貓男爵」，之後更延伸出系列作品《貓的報恩》，掀起眾多影迷的內心悸動。

▲▼ 「國民初戀」聖司回來了！吉卜力最浪漫動畫《心之谷》5月重返大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲吉卜力最浪漫動畫《心之谷》5月29日重返大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

為紀念《心之谷》5月29日重返大銀幕，Pinkoi與甲上娛樂合作發行全球唯一復古紀念票卡，精選《心之谷》中包含「初遇男爵、屋頂的約定」等動人場景，於5月11日前下單再加贈早鳥限定「雯的蛻變之石」限量紀念票卡。

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