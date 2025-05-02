台鋼啦啦隊「飛美應援出狀況」！林浠行李卡西雅圖 孫協志妻天使球場丟護照

記者潘慧中／綜合報導

孫協志除了明星身分，2024年還受邀擔任台鋼集團Wing Stars的策略長。近日值得一提的是，飛往美國參加職棒大聯盟的台灣日演出時，不但成員林浠的行李箱沒跟著上機，同行老婆夏宇童還一度遺失護照，讓他哭笑不得。

▲孫協志分享去美國發生的插曲。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）



林浠抵達洛杉磯機場才驚覺行李箱不見了，詢問後發現原來行李箱根本沒跟著上飛機，「人到了洛杉磯，行李還在西雅圖，全部的表演服都在裡面。」值得慶幸的是，行李箱隔天就回到她身邊。

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▲夏宇童（左）在天使球場弄丟護照。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）



夏宇童則是在天使隊的球場遺失護照，只能沿著去過的商店和廁所沿路找回去，幸好不到半小時就找到，「感謝天使球場的天使店員，撿到我的護照幫我送到失物招領處。」

▲林浠（右）到了洛杉磯，行李卻還在西雅圖。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）



後來，夏宇童和林浠一起合照時，忍不住露出燦爛笑容，但看到這幕的孫協志不禁吐槽：「雖然說都有驚無險的度過了難關，但我就問…發生了這些事，還笑成這樣還給我比讚合理嗎？？」最幽默的是，夏宇童找到護照回飯店後，因為實在太開心，還忍不住和孫協志一起在鏡頭前跳舞，可愛互動相當甜蜜。

▲找回護照的夏宇童開心和孫協志共舞。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）



孫協志IG全文：



這兩個人

一個整個行李箱沒跟上飛機，人到了洛杉磯，行李還在西雅圖，全部的表演服都在裡面..

一個護照在天使球場球場消失，只能沿路從走道慢慢找回去各家去過的商店包含去過的廁所搜尋..

雖然說最後兩者是都有驚無險的度過了難關

但我就問..

發生了這些事 還笑成這樣還給我比讚合理嗎？？