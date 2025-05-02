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劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」！道歉態度遭嫌…抖音掉粉900萬

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉畊宏抖音大掉粉！他日前與團隊在大陸南寧一家知名米粉店拍攝節目時，被爆料要求店內清場，導致一般消費者無法用餐，外傳該節目是《周遊記》第3季的錄製，而他雖然留言道歉，抖音帳號卻短短3天內掉粉超過900萬。

▲▼劉畊宏錄製節目到店家強制清場。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，劉畊宏一行人於4月27日前去南寧某家米粉店，當時有網友在排隊半小時後，店內顧客突然被劉畊宏團隊以拍攝為由要求清場。目擊者描述，現場十多名工作人員推開排隊顧客，甚至要求已入座的食客讓位，導致一般民眾無法正常用餐。外傳該節目是《周遊記3》，但團隊卻以「美食紀錄片」為名進行錄影，態度遭到批評。而他當時在爆料帖文下留言「不好意思，耽誤你吃飯了」，沒想到道歉語氣被嫌太敷衍，再掀爭議。

▲▼劉畊宏錄製節目到店家強制清場。（圖／翻攝自微博）

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▲▼劉畊宏錄製節目到店家強制清場。（圖／翻攝自微博）

▲劉畊宏錄製節目到店家強制清場。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉畊宏錄製節目到店家強制清場。（圖／翻攝自微博）

▲劉畊宏向爆料網友說對不起。（圖／翻攝自微博）

涉及清場糾紛的米粉店負責人表示，店方事前並未接到拍攝通知，僅在拍攝當天臨時得知明星到訪，並暫停放號10分鐘後恢復營業。而陸網批評劉畊宏的歉意不足，「感覺道歉得陰陽怪氣，來了要清場應該提前聯繫商家把時間空出來，然後付清場費用，商家提前告知消費者哪個時間段不用排隊了，避開這個時間」。

劉畊宏在疫情期憑健身直播爆紅，抖音一度高達7338萬粉絲，更掀起明星健身直播潮流，隨著疫情解封，大陸民眾外出意願提高，健身直播流量也逐漸下滑，夫妻倆持續宣導健身，也接下不少廣告工作。他受到這次輿論風波影響，3天內抖音掉粉900萬，追蹤粉絲現在6058萬人，能否守住6000大關，還要觀察陸網反應。

▲▼劉畊宏抖音粉絲降至6058萬。（圖／翻攝自抖音）

▲劉畊宏抖音粉絲降至6058萬。（圖／翻攝自抖音）

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