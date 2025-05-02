瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）最近上節目分享過去的戀愛經驗時透露，曾和一位性格不錯的男生交往，卻在某次出門後意外看見對方的另一面，「平常覺得他個性也好好的，但後來發現，他開始對我有點不高興」，而且背後原因讓她很驚訝。

▲瑤瑤曾和雙面人男友交往。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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瑤瑤表示那次和男友外出時，穿了一件普通的圓領T恤，完全不低胸，「連有點露的都沒有！」不料走到一半，男友突然臉色不悅地說：「妳有看到剛才那男的在看妳嗎？他看妳的胸部！」

▲▼瑤瑤當天穿了很普通的貼身上衣，完全沒露胸。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



然而，瑤瑤完全沒注意到，委屈回答「我胸部根本沒有露出來」。但男友還是很不滿，甚至變相指責她「妳走的時候胸部就是很明顯會動」，並下最後通牒要求她不准再穿那件上衣。

▲瑤瑤被男友下最後通牒不准再穿那件衣服。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



但因為那件衣服很貴、穿起來很舒服，瑤瑤還是繼續穿，結果有次不小心穿去男友家，「隔天起來發現衣服怎麼不見了，找找找在垃圾桶裡面，拿起來被剪爛了！」對方這個舉動讓她瞬間毛骨悚然，「神經病！」

▲瑤瑤起床驚見衣服徹底被剪爛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）