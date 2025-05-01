泰國GL劇引爆追星熱潮！　LingOrm 6月二度訪台…上半年至少7對來

▲4對CP將主演4部系列劇集，在7台播出。（圖／翻攝自泰國7台）

圖文／鏡週刊

泰國繼BL劇熱潮後興起GL劇（又稱百合劇，泰國百合劇簡稱泰百），且聲勢愈來愈浩大。光是今年上半年，就有7對GL在台灣開見面會，而且票價都很敢開，超過7千元台幣的最高票價並不少見。如LingOrm這一對，因2024年在3台播出的GL劇《我們的秘密》爆紅，去年底首度來台，吸引千名粉絲接機，而且呼喊著她們的名字，直逼韓流熱潮。6月她們更將二度來台，種種現象，都說明了GL劇迷的追星能量相當驚人。

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▲4對CP將主演4部系列劇集，在7台播出。（圖／翻攝自泰國7台）

▲7台GL劇系列經過選角異動，最新4對CP發表。（圖／翻攝自X）



泰國7台涵蓋率廣、收視率高，向來在泰劇面向很有斬獲，旗下也簽約多位藝人。近期走向較傳統的7台宣布將投入BL、GL劇製作，並於4月底大動作舉辦GL系列四部作「4 elements 」的發表會，4部劇將與Idol Factory等單位合作，由4對當紅GL CP來詮釋各自代表風、火、水、土的劇集。4對CP經過選角異動，最新官方消息確定有才來過台灣的EngLot、因《粉紅理論》暴紅的FreenBecky，以及AppleMin、NamneUngnoey。日後劇集將在週末晚上的黃金時段播出。

▲目前人氣最高的LingOrm將於6月再次來台。（圖／翻攝自網路）

因為GL的快速成長，2024年被稱為泰百元年，泰國推出許多GL劇，而CP們也到處開見面會，泰國娛樂圈的BL、GL偶像輸出，被認為是泰國重要的軟實力。2025年，泰國同婚正式上路。如今連較為傳統的電視台都投入了GL劇拍攝，除反映性別多元已成主流文化的一部分，也讓泰國BL、GL娛樂產業成為風潮。





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