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日本大咖百萬VTuber宣佈站上武道館！　台灣電影院也看得到

記者蔡琛儀／台北報導

日本百萬訂閱VTuber雙人組「ChroNoiR」將在5月19日首攻東京武道館舉辦線下實體活動，本活動也確定會在全台5家威秀影城推出零秒差直播，售票將於明天下午1點起正式開賣。

▲▼「ChroNoiR」將於5月19日前進日本武道館舉辦首場線下實體活動。（圖／ANYCOLOR提供）

▲「ChroNoiR」將於5月19日前進日本武道館舉辦首場線下實體活動。（圖／ANYCOLOR提供）

「ChroNoiR is Up to Something at Budokan」不僅是ChroNoiR 首場線下活動，也是所屬團體NIJISANJI旗下VTuber首次登上武道館的重大里程碑。活動嘉賓陣容堅強，邀請到同為NIJISANJI的人氣VTuber「月之美兔」與「劍持刀也」現場助陣，日本知名遊戲實況主「k4sen」與「SHAKA」也將於線上參與活動。

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NIJISANJI日前在官方X平台宣布台灣將同步直播活動後，隨即造成轟動，不到24小時便吸引15萬人次點閱與熱烈轉發，可見ChroNoiR在海內外的超高人氣。這對組合自2018年合作以來已培養出穩定粉絲群，而官方節目「ChroNoiR is Up to Something（日文：くろのわーるがなんかやる）」更從2022年起每週更新，累積播出至今已超過150集。

其中，成員「葛葉」於2021年就已達成YouTube百萬訂閱數里程碑，成為NIJISANJI首位突破百萬訂閱的VTuber，同時也是全球首位超越百萬訂閱的男性VTuber，他以強大的遊戲實力著稱，並多次與知名聲優、實況主、偶像明星共演聯動，人氣如日中天；另一位成員「叶」的YouTube頻道也在2022年5月突破百萬訂閱，是繼葛葉以後全球第二位達成百萬訂閱的男性VTuber。

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